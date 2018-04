Dodicenne litiga con i genitori | prende un volo per Bali e trascorre quattro giorni in un

huffingtonpost

(Di sabato 21 aprile 2018) Ha discusso con i, ha rubato la carta di credito della madre ed è partito dall'Australia alla volta di, dove ha trascorsonotti in un hotel di lusso. È questa l'impresa in cui si è cimentato un ragazzino di dodici anni, il quale, come tanti coetanei, aveva avuto un piccolo diverbio con la mamma e il papà. La notizia è stata riportata dai media locali e dal Daily Mail."Siamo rimasti scioccati, nessuna emozione può ben spiegare come ci siamo sentiti quando abbiamo saputo che nostro figlio era partito", ha spiegato la madre Emma a "Current Affair". Prima di imbarcarsi per l'avventura, Drew - nome di fantasia - si sarebbe documentato, cercando una compagnia aerea che permettesse ai giovani come lui di viaggiare senza il consenso scritto dei. Una volta individuata quella giusta, ha prenotato ilpiù ...