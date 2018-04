Disidratazione | 9 segni del fatto che non si beve abbastanza acqua

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) Il corpo umano è costituito dal 55-60% di, il che fornisce un’indicazione del perché sia così importante rifornire il nostro corpo. Nonostante tutti ne siano a conoscenza, per un motivo o per un altro, spesso non diamo a questo aspetto la giusta priorità. Di conseguenza, potremmo cominciare a notare alcuni cambiamenti nel nostro senso di benessere. Se questo dovesse succedere, è importante ricostituire i giusti livelli di idratazione. Ecco alcuni dei sintomi associati ad un consumo insufficiente di. 1. Pelle secca È normale che la nostra pelle cambi con le stagioni. Nei mesi invernali, potremmo trovare la nostra pelle opaca e spenta. La pelle secca manca di sebo (un olio) e dovrebbe reagire all’applicazione di prodotti ricchi di olio. In queste situazioni, applicare grandi quantità di crema idratante è sufficiente per migliorare la situazione. Se, invece, la pelle rimane ...