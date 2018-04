Dimentica zaino sul treno e chiede aiuto alla Polfer | dentro trovano un chilo di marijuana

Dimentica lo zaino con un chilo di marijuana in treno - chiede aiuto alla Polfer. Arrestato : Si scorda lo zaino con un chilo di marijuana in treno e si rivolge alla Polfer per recuperarlo. Un 26enne nigeriano è stato Arrestato in un'operazione congiunta tra polizia ferroviaria di Foligno e Fabriano e della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polfer di Ancona. Dopo essere sceso a Foligno dal treno proveniente da Roma si è rivolto alla Polfer per recuperare il bagaglio, ritrovato sul convoglio, alla stazione ...