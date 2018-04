Dieci cose sulla Terra che | forse | non sapevi

Kim Jong-un - Dieci cose sul dittatore della Corea del Nord : Ride sulle montagne russe, si improvvisa bagnino, partecipa a un concerto di star sudCoreane (il primo a Pyongyang in oltre 10 anni). Ma è anche capace di far giustiziare lo zio e minacciare l’Occidente con i suoi missili nucleari. Chi è davvero Kim Jong-un? Il documentario Kim Jong-un: la biografia non autorizzata, in onda su National Geographic il 5 aprile alle 20.55, prova a raccontare la storia del dittatore della Corea del Nord, la ...