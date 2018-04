Di Maio strizza l' occhio a Salvini | potremmo fare un buon lavoro assieme Ma il Cavaliere

Di Maio strizza l'occhio al Pd : "Sotterriamo l'ascia di guerra" : Sorpreso dalla mossa del centrodestra, che ha deciso di presentarsi unito al prossimo giro di consultazioni al Quirinale, manifestando la ferma volontà di Salvini di evitare le sirene di governo grilline, Luigi Di Maio prova la mossa del cavallo e torna a sussurrare alle orecchie del Pd. Come sottolineato in questo articolo del Giornale, Di Maio cambia strategia. In un'ampia intervista a Repubblica il leader del Movimento 5 Stelle lo dice a ...