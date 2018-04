Di Maio | ' Salvini? Possibili grandi cose' Dietrofront Silvio | ' No al governo col Pd'

Fumata bianca Lega-5Stelle Salvini e Di Maio : governo insieme L'annuncio entro domenica sera : Habemus governo populista! Fonti di altissimo livello vicinissime alla trattativa danno in arrivo per domenica sera il possibile annuncio del governo Di Maio - Salvini . Proprio in queste ore di febbrili trattative si starebbero discutendo i dettagli mentre l'annuncio dovrebbe arrivare domani sera per bloccare il possibile incarico esplorativo a Roberto Fico previsto dal Quirinale per lunedì mattina. Segui su affaritaliani.it

Berlusconi ricuce e Di Maio corteggia Salvini : la giornata politica in pillole : Dopo lo strappo di ieri, Berlusconi prova a ricucire con la Lega. A Matteo Salvini non erano andate giù le parole pronunciate dal Cavaliere nei confronti dei 5 Stelle ("a Mediaset li prenderei a pulire i cesso"), ma soprattutto...

Di Maio : «Con la Lega si può fare un buon lavoro». Berlusconi : «Salvini il nostro leader» : «Non ho mai detto di voler fare un governo con i voti del Pd. Non c’è nessun contatto in atto. Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona, per l'Italia e per loro, andare a nuove elezioni»...