Di Maio passi dalle formule ai contenuti La versione di Marco Travaglio

I 3 passi avanti di Salvini : mollare Silvio e governare con Di Maio? : Politica italiana e estera: notizie di politica on line ...

**Governo : Meloni - spero passi avanti oggi - aspettiamo Di Maio** : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Speriamo che oggi si riesca a fare qualche passo avanti. Nei giorni scorsi ci sono stati molti veti contrapposti, atteggiamenti anche un po’ infantili”. Lo dice Giorgia Meloni in diretta Fb in auto verso il Molise per delle iniziative elettorale. Alle consultazioni di oggi “siamo andati nella speranza che si sia un po’ in dirittura di arrivo”. Ora, “vediamo cosa ci ...

M5s - Di Maio : “Passi avanti per il governo - li illustrerò al Quirinale” : M5s, Di Maio: “Passi avanti per il governo, li illustrerò al Quirinale” Telefonata di intesa per far partire i lavori parlamentari, poi Di Maio a Porta a Porta parla di passi avanti ma afferma: “I parlamentari 5 Stelle non voterebbe mai governo con Meloni e Berlusconi” Continua a leggere

Salvini-DiMaio - asse sulle Camere. Il leader 5 stelle : «Passi avanti per il governo. Berlusconi lasci ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

M5s - Di Maio : "Passi avanti per il governo - li illustrerò al Quirinale" : Telefonata di intesa per far partire i lavori parlamentari, poi Di Maio a Porta a Porta parla di passi avanti ma afferma: "I parlamentari 5 Stelle non voterebbe mai governo con Meloni e Berlusconi"

Salvini-DiMaio - asse sulle Camere. Il leader 5 stelle : «Passi avanti per il governo. Berlusconi lasci ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Di Maio a Porta a Porta : "Passi avanti verso un accordo di Governo" : "Ci son dei passi avanti nella formazione del governo che voglio manifestare a Mattarella". Lo ha detto Luigi Di Maio, durante la registrazione della puntata di Porta a Porta. Il capo politico del Movimento 5...

Salvini-M5S - asse sulle Camere. Di Maio : 'Passi avanti per il governo. Berlusconi deve lasciare ai giovani' : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della commissione ...

Salvini-M5S - asse sulle Camere. Di Maio : «Passi avanti per il governo. Berlusconi deve lasciare ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Di Maio : a Colle esporrò passi in avanti : 19.55 "Ci sono dei passi in avanti che voglio esporre al presidente della Repubblica". Lo afferma il capo politico del M5S, Di Maio, a "Porta a Porta" alla vigilia del nuovo giro di consultazioni al Colle. E sostiene che la crisi siriana "avrà un impatto", nell'ottica di "accelerare le interlocuzioni già esistenti, con Pd e Lega". Annuncia "un comitato scientifico sull' analisi dei programmi". Ed esclude un passo di lato sulla premiership: ...

M5s - Di Maio : 'Passi avanti per il governo - li illustrerò al Quirinale' : "Siria? Invitare gli alleati a una soluzione pacifica" - Sul fronte della politica internazionale, Di Maio ha detto: "Proprio perché siamo alleati degli Usa e dell'Occidente credo si debba ...

Governo - Di Maio 'Da Martina passi avanti'. Salvini 'Governo Pd-M5s Mamma mia...' : ... apprezzando il commento, seppur prudente e cauto, dello stesso Maurizio Martina che, ad evitare fraintendimenti, ci tiene a precisare: 'la linea politica dem non cambia'. Matteo Salvini assiste al ...

Salvini al Governo - “Via le sanzioni alla Russia”/ Lega con Putin : Di Maio verso vertice - “no passi indietro” : Matteo Salvini verso il Governo: “Via le sanzioni alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Novità su ministero Disabilità(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:22:00 GMT)