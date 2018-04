Di Maio | con Lega si può fare buon lavoro Berlusconi | Salvini leader

Governo - Berlusconi : 'Il leader del centrodestra è sempre Salvini' | Di Maio insiste : 'Governo con la Lega' : "Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader ". Lo ha detto Silvio Berlusconi , commentando lo stato di salute della coalizione . Per quanto riguarda le voci su un'...

Berlusconi ricuce e Di Maio corteggia Salvini : la giornata politica in pillole : Dopo lo strappo di ieri, Berlusconi prova a ricucire con la Lega. A Matteo Salvini non erano andate giù le parole pronunciate dal Cavaliere nei confronti dei 5 Stelle ("a Mediaset li prenderei a pulire i cesso"), ma soprattutto...

Di Maio : "Con Salvini possibili grandi cose" : "Io credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese . Possiamo fare cose molto importanti". E' quanto ha detto il leader del M5S Luigi Di Maio a ...

Governo - Di Maio : 'Con la Lega si può fare un buon lavoro' : "Io credo fortemente nel fatto che con la Lega si possa fare un buon lavoro e cose molto importanti per il Paese". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio , parlando della formazione di ...

'Con la Lega si può fare un buon lavoro' - Di Maio - : Rho, 21 apr. , askanews, Per il capo politico del M5s, Luigi Di Maio , 'Con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese'. Lo ha detto durante una visita al Salone del mobile. '...

Di Maio - con Lega possibile buon lavoro : ANSA, - MILANO, 21 APR - "Io credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese. Possiamo fare cose molto importanti". Lo ha detto il capo politico ...

Governo - Di Maio : con Lega si può fare buon lavoro - rispetta patti : Rho, 21 apr. , askanews, - Per il capo politico del M5s, Luigi Di Maio , "con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese". Lo ha detto durante una visita al Salone del mobile. "...

Di Maio : con Lega si può fare buon lavoro. Dietrofont del Cav : Matteo è il nostro leader : "Ho avuto modo di testare la sua affidabilità e sono sicuro che se firma un contratto di governo tiene fede ai patti” dice il leader dei 5Stelle. Intanto Berlusconi spiega - dopo le 'incomprensioni' di ieri - che non c'è nessun contatto con il Pd. Per il Capo dello Stato week end di riflessione

Di Maio : con Lega possibile buon lavoro : 15.28 "Io credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese. Possiamo fare cose molto importanti". Lo afferma il leader del M5S, Di Maio, a margine del Salone del Mobile di Milano. E rispondendo ad una domanda su un possible mandato esplorativo al presidente della Camera: "Deciderà il Presidente Mattarella ma se mi chiedete di Fico, ho solo cose buone da dire"."Guardiamo a lui come una ...