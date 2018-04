: 'Penso che la situazione tra M5s e centrodestra si sbloccherà, che a un certo punto Di Maio uscirà dai tatticismi… - pdnetwork : 'Penso che la situazione tra M5s e centrodestra si sbloccherà, che a un certo punto Di Maio uscirà dai tatticismi… - fattoquotidiano : “Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo Berlusconi. C’è bisogno di altro per… - eziomauro : DI Maio: 'Ok al sostegno esterno di Forza Italia, ma il governo solo con Salvini' -

"Io credo fortemente nel fatto che con ladi Matteo Salvini si possa fare unper il Paese. Possiamo fare cose molto importanti". Lo afferma il leader del M5S, Di, a margine del Salone del Mobile di Milano. E rispondendo ad una domanda su un possible mandato esplorativo al presidente della Camera: "Deciderà il Presidente Mattarella ma se mi chiedete di Fico, ho solo cosee da dire"."Guardiamo a lui come una figura di garanzia che è stata in grado in questo momento di assicurare la sua imparzialità".(Di sabato 21 aprile 2018)