Di Maio | con Lega possibile buon lavoro

Berlusconi : "Governo col Pd? Mai detto". Di Maio : "Con Salvini si può fare un buon lavoro" : Il leader di Forza Italia conferma che il centrodestra è unito. I dem: nessuna convergenza Pd-M5S Salvini e la tentazione di abbandonare Berlusconi Mattarella prepara l'apertura del forno Pd - di A.

Di Maio : con Lega si può fare buon lavoro. Dietrofont del Cav : Matteo è il nostro leader : "Ho avuto modo di testare la sua affidabilità e sono sicuro che se firma un contratto di governo tiene fede ai patti” dice il leader dei 5Stelle. Intanto Berlusconi spiega - dopo le 'incomprensioni' di ieri - che non c'è nessun contatto con il Pd. Per il Capo dello Stato week end di riflessione

Berlusconi : «Centrodestra unito - nostro leader è Salvini. Mai detto noi con il Pd» Di Maio : con Lega possibili grandi cose : Silvio Berlusconi a Campobasso: «Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader». Toti: il M5S scenda dalla torre. Zaia: Lega ineccepibile

Governo - Di Maio : “Credo che con la Lega si possa fare un buon lavoro : è affidabile” : “Io credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese. Possiamo fare cose molto importanti”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, a margine della sua visita a Salone del mobile di Milano. “So bene il momento politico che sta vivendo la Lega, ma ho avuto modo di testare la sua affidabilità quando abbiamo eletto le cariche istituzionali in ...

Di Maio : «Con la Lega si può fare un buon lavoro». Berlusconi : «Salvini il nostro leader» : «Non ho mai detto di voler fare un governo con i voti del Pd. Non c’è nessun contatto in atto. Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona, per l'Italia e per loro, andare a nuove elezioni»...

Berlusconi fuori dai giochi - Di Maio e Salvini 'condannati' a stare insieme Video : Prende quota un accordo bipartitico Cinquestelle – Lega. La sfuriata molisana di Berlusconi, che ha precluso ogni possibilita' di dialogo con Di Maio e il suo movimento, ha rotto ogni residuale sintonia, peraltro gia' precaria, all’interno dello schieramento di centrodestra. Governo, Berlusconi è out: quasi rottura nel centrodestra La pantomina quirinalizia del leader di Forza Italia [Video], che evidentemente mal sopporta la eletta guida di ...

Di Maio : “Dopo le regionali M5S al governo nazionale. Salvini capisca che oltre certi limiti non andiamo - il limite è Berlusconi” : Dopo poco dalle elezioni regionali “il M5S dalla sua, per i molisani, oltre al governo della Regione presto avrà anche il governo di questa nazione, è solo questione di tempo e, soprattutto, dobbiamo tenere duro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al comizio finale di Campobasso per il candidato governatore Andrea Greco. “Salvini deve capire che oltre certi limiti non possiamo andare e oggi quel limite si chiama ...

Governo - i dubbi del Pd. Martina 'Parlare con Di Maio Aspettiamo il Colle'. Orlando 'Inutile - convergenza M5s-Lega' : MILANO - Berlusconi seppellisce di insulti il Movimento 5 stelle e apre al Pd. Al Pd Di Maio aveva aperto ben prima, con la ben nota strategia dei due forni. Del Pd invece non vuol sentire parlare ...

Sondaggi - stallo come nelle consultazioni : Di Maio frena - fa meglio Salvini. Metà degli elettori Pd non vuole l’Aventino : Le trattative per la formazione di un governo si sono arenate ancora una volta. E il quadro confuso, con il Colle che si è preso due giorni di tempo per decidere la prossima mossa, si riflette anche nei Sondaggi. Una situazione di stallo che da dopo le elezioni continua a registrare un “ballottaggio di fatto” tra i due schieramenti principali, il M5s e il centrodestra, se si tornasse alle urne. Le consultazioni però logorano, e man mano che ci ...

Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini : 'Così Silvio Berlusconi ha scoperto il suo bluff' : 'Ha trattenuto l'ira per 12 ore', Silvio Berlusconi , e poi ha sbottato contro i grillini buoni solo per 'pulire i cessi a Mediaset'. Una uscita violentissima, inaudita, soprattutto perché giunta nel ...

Salvini : adesso mani libere per il governo con Di Maio : Le pratiche di divorzio sono cominciate. Ma Matteo Salvini non vuole essere lui quello che rompe il sodalizio con Berlusconi, non intende finire 'massacrato' e bollato come 'il traditore'. 'Chi sta ...