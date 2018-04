Design | Orsini a Di Maio | attenzione a bonus mobili

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) Rho (Mi), 21 apr. (AdnKronos) – ‘A Luigi Diho chiestoal nostro settore e ad incentivi come il, che ha fatto bene all’economia e alle tasce degli italiani”. Così il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele, oggi in occasione della visita al salone del Mobile, tra i padiglioni della Fiera di Rho, al leader del M5S, Luigi di. “Ilha mosso acquisti per 4,5 miliardi di euro e ha interessato circa 280 contribuenti nel solo 2016. è una manovra fondamentale per mantenere in attivo il mercato” ha ricordato. L'articoloa Disembra essere il primo su Meteo Web.