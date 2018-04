Daphne | esecuzione di una giornalista | il film inchiesta su Sky Atlantic

tvzap.kataweb

(Di sabato 21 aprile 2018) 16 ottobre 2017: lainvestigativa malteseCaruana Galizia viene uccisa dall’esplosione di un’autobomba, dopo aver subito minacce di morte. Gli esecutori vengono arrestati, ma a sei mesi dall’omicidio restano ancora nell’ombra i mandanti dell’attentato. Parte da qui “DI UNA”, ilin onda domenica 22 aprile alle 21.15 su SkyHD e su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand. Prodotta dalla Divisione Digitale del Gruppo Gedi, in collaborazione con 42° Parallelo e Sky, la storia di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, scritta da da Emilio Fabio Torsello con Diana Ligorio racconta la vicenda della brillanteche per anni, in solitudine, ha messo a nudo il Potere sull’isola di Malta: la compromissione della Politica, i suoi conflitti di interesse, la sua corruzione. Attraverso testimonianze e documenti, il...