Cultura : in Sicilia vale 2 - 5 mld - Confindustria ‘competenze frammentate - serve sintesi’ : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – In Sicilia l’industria Culturale vale poco meno di 2,5 miliardi di euro, contro gli oltre 20 miliardi generati dalla Lombardia e contribuisce per circa il 3,2 per cento alla ricchezza del sistema produttivo Culturale nazionale (78,5 miliardi di euro). Il dato è emerso durante il convegno nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal titolo ‘Il bello dell’Impresa ‘ Quanto vale ...

Al Vinitaly 2018 giornalisti e pubblico preferiscono la Sicilia : il neo assessore ai Beni Culturali brinda col Grillo Brut di Fazio : La Casa Vinicola Fazio conclude l’esperienza al Vinitaly 2018 da protagonista con il suo nuovo arrivato in scuderia, presentato in occasione della kermesse veronese: il Grillo Brut D.O.C Sicilia, quarto della linea spumanti, realizzato con metodo Charmat, che dona al vino complessità aromatica, profumo ricco, gusto piacevole grazie ai marcati e riconoscibili sentori di frutta. Un vino spumante che ha riscosso successo durante le quattro giornate ...

Sicilia : Sebastiano Tusa nuovo assessore ai Beni Culturali al posto di Sgarbi : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – Sarà Sebastiano Tusa il nuovo assessore regionale ai Beni culturali della Sicilia. Prenderà il posto del dimissionario Vittorio Sgarbi che ha optato per il seggio in Parlamento. Il dirigente regionale, che da qualche anno è il Sovrintendente al Mare, firmerà oggi. Tra poco, come apprende l’Adnkronos, il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci firmerà la nomina. Era stato il critico ...

Sicilia : M5S - da governo impegno zero su Beni Culturali : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Qual è l’impegno del governo Musumeci sul fronte della cultura in Sicilia? zero". Così i deputati regionali del M5S, componenti della Commissione Cultura all'Ars, Roberta Schillaci, Giovanni Di Caro, Nuccio Di Paola e Giampiero Trizzino a margine della riunione della

Sicilia - Sgarbi lancia gli 'Stati Generali dei beni Culturali" a Gangi : ... i delegati degli assessorati coinvolti , Infrastrutture, Territorio, Turismo, Istruzione , Attività produttive, Agricoltura ed Economia, si sono confrontati nella definizione dei contenuti della ...

C'è stato un equivoco. Non si aboliscono le sovrintendenze ai beni Culturali in Sicilia : 'Non c'è alcun motivo per agitarsi. Non è prevista alcuna abolizione delle sovrintendenze. La Legge Finanziaria contiene un errore materiale, e cioè la presunta abrogazione di alcuni articoli della ...

Sicilia - Sgarbi : 'Mi dimetto da assessore ai Beni Culturali - non voglio più vedere Musumeci' : 'Consegno oggi la lettera di dimissioni al mio capo di gabinetto, non voglio avere alcun rapporto con Musumeci che è un gran maleducato'. Così Vittorio Sgarbi annuncia ai cronisti le sue dimissioni da ...

Sicilia - un “refuso” nella legge finanziaria abolisce le soprintendenze per i beni Culturali : “Correggiamo”. “Incompetenti” : Una norma da quattordici parole abolisce le soprintendenze per i beni culturali e ambientali. È quella contenuta nella legge finanziaria della Regione Siciliana. Il governo di Nello Musumeci punta a ottenere il via libera entro il 31 marzo, data in cui scade l’esercizio provvisorio di bilancio. Obiettivo ambizioso e difficile da raggiungere. Probabile dunque che l’esercizio provvisorio venga prorogato ulteriormente. Di sicuro al ...