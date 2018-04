ilfattoquotidiano

: Crozza-Marchionne e i problemi con le nuove tecnologie: “Auto senza pilota? Noi siamo forti su quelle senza acquire… - Cascavel47 : Crozza-Marchionne e i problemi con le nuove tecnologie: “Auto senza pilota? Noi siamo forti su quelle senza acquire… - fratellicrozza : #FratelliDiCrozza, vi siete persi Fuffas, Marchionne e Corona? Sono su Dplay! - FQMagazineit : Crozza-Marchionne e i problemi con le nuove tecnologie: “Auto senza pilota? Noi siamo forti su quelle senza… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Un esilarante Maurizioveste i panni questa sera del presidente Sergionel corso di Fratelli di, in onda il venerdì in prima serata sul Nove. L’ Ad di FCA sull’accordo appena firmato con Torino sui test per le autoha commentato: “Se una Panda si guidasse da sola cercherebbe la prima concessionaria Audi per chiedere asilo politico. Più che nelle autonoiforti nel settore delleacquirente”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articoloe icon le: “Auto? Noiforti su quelleacquirente…” proviene da Il Fatto Quotidiano.