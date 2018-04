CRISTINA PLEVANI Dalla vittoria al Grande Fratello al periodo buio | Farò

Grande Fratello 2018 : CRISTINA PLEVANI svela un retroscena : Cristina Plevani : l’indiscrezione sulla nuova edizione del GF Il Grande Fratello è partito soltanto da una settimana, ma iniziano a venir fuori man mano i primi retroscena sul reality condotto da Barbara d’Urso in prima serata. Cristina Plevani , prima storica vincitrice del programma quando ancora alla conduzione c’era Daria Bignardi, è stata recentemente intervistata da Di Più, rivelando un retroscena sull’edizione ...

GF - CRISTINA PLEVANI vuole tornare in tv : l’inaspettato retroscena : Grande Fratello, Cristina Plevani doveva tornare in casa: spiazzante retroscena La prima edizione del Grande Fratello fu vinta dalla bella e simpatica Cristina Plevani. La giovane donna riuscì a conquistare il cuore di milioni di italiani. La storia d’amore con Pietro Taricone appassionò moltissimo telespettatori. Ad oggi, la vita della donna è completamente cambiata. A […] L'articolo GF, Cristina Plevani vuole tornare in tv: ...