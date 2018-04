Cottarelli | Lega-M5S? spread non sale

Cottarelli : spread non sale con governo M5S-Lega ma con shock sì : Roma, 21 apr. , askanews, Un eventuale governo M5S-Lega 'credo che al momento non causerebbe un aumento dello spread , perché i mercati sono narcotizzati dalla Bce e poi perché c'è crescita'. Lo ha ...

Governo Lega-M5S - Cottarelli : “Un’alleanza che non farebbe salire lo spread - mercati narcotizzati da Draghi” : Un Governo a trazione Lega-M5S non avrebbe alcun impatto sui titoli di debito dello Stato italiano. Parola di Carlo Cottarelli. L’ex mr. spending review ne ha parlato all’Intervista di Maria Latella su Sky Tg24: “I mercati sono in qualche modo narcotizzati dalla liquidità della Bce e dal fatto che c’è crescita. Finché c’è crescita ai mercati va bene”, ha detto. Per poi aggiungere che secondo lui il problema ...