Cosenza | due genitori si picchiano durante la partita | ecco i provvedimenti

Cosenza - pugni durante partita dei figli : daspo per due genitori - : Prima un'accesa discussione poi la lite durante un incontro del campionato Giovanissimi, che comprende ragazzi dai 12 ai 14 anni. La Questura: "Segnale forte". I due genitori non potranno accedere ai ...

Cosenza - pugni durante partita dei figli : daspo per due genitori : Cosenza, pugni durante partita dei figli: daspo per due genitori Prima un'accesa discussione poi la lite durante un incontro del campionato Giovanissimi, che comprende ragazzi dai 12 ai 14 anni. La Questura: "Segnale forte". I due genitori non potranno accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per un ...

Cosenza : omicidio-suicidio - le vittime sono padre - madre e due figli Video : Tragedia a Rende Cosenza [Video], dove in una villetta bifamiliare sono stati trovati quattro cadaveri, padre, madre e due figli: Salvatore Giordano, 57 anni, ha ucciso la moglie Francesca Vilardi di 59 anni e i due figli, Giovanni e Cristiana di 26 e 31 anni. L'uomo ha sterminato la famiglia a coltellate e a colpi di pistola per poi togliersi la vita sparandosi in bocca. Strage di Rende, un'intera famiglia sterminata Scena spaventosa quella che ...