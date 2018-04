Cosa ha scritto Michele Serra sui bulli a scuola e perché nessuno è d' accordo

“Ragazza fortunata”. Il messaggio di Nadia Toffa commuove. È accaduto dopo la puntata de Le Iene : la conduttrice ha scritto quelle parole in rete e il pubblico ha perso la testa. Avete letto? Ma - soprattutto - avete visto Cosa è successo? : È successo durante l’ultima puntata de Le Iene. È andato in onda un servizio “particolare” che ha fatto emozionare un po’ tutti. Di che servizio si trattava? Beh, del servizio di Nadia Toffa e Nicola Savino che hanno fatto incursione al concerto di Jovanotti a Bologna. Era il 14 aprile e le due Iene sono salite sul palco del concerto, hanno fermato la musica e costretto il cantante di Cortona a indossare i panni della iena. Jovanotti è rimasto ...

Minacce di morte con lettera in greco antico. Bari - adesso è paura vera per l’archeologo politico. Le indicazioni sul foglio di carta fanno rabbrividire. Cosa c’è scritto e a chi è indirizzata : Se non fosse davvero preoccupante la questione, ci sembrerebbe di essere in un romanzo di Dan Brown. È un archeologo prestato alla politica. E proprio per questo chi lo ha minacciato ha pensato bene di rispolverare Eschilo, inviandogli un brano della tragedia di Agamennone in perfetto greco antico: lettere nere lasciate a penna su un foglio bianco, nessuna incertezza, anzi punteggiatura impeccabile e accenti al posto giusto. A finire nel ...

Cosa c'è scritto negli appunti segreti di Zuckerberg al Congresso : In pratica l'indicazione qua sembra essere di stare sul vago, e non ci sono conferme del fatto che Facebook voglia estendere le protezioni europee sulla privacy a tutto il mondo, tema su cui nei ...

Gianfranco D'angelo respinto ai funerali di Fabrizio Frizzi/ Ecco Cosa aveva scritto il giorno della scomparsa : Il noto attore Gianfranco D'angelo, attraverso uno sfogo pubblicato su Facebook, svela di essere stato respinto ai funerali di Fabrizio Frizzi: "Mi hanno detto che era per pochi intimi"(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 13:30:00 GMT)

“Spero di…”. Fabrizio Frizzi - l’ultimo straziante sms all’amico. Parole che - lette a posteriori - fanno ancora più male. Cosa ha scritto il conduttore qualche tempo prima di morire. Dolore immenso : La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha segnato tutta Italia. Frizzi era uno dei conduttori più amati della televisione e tutti noi ce lo sentivamo vicino, come fosse uno di casa. E la sua morte è stata una morte che non ha lasciato indifferente nessuno. Venuto a mancare all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale, il noto conduttore lascia la moglie Carlotta Mantovan – che aveva conosciuto a Miss Italia quando lei aveva solo 17 anni ...

'QualCosa là fuori' - lo scrittore Bruno Arpaia a Pescara : Pescara. Si terrà domani, sabato 24 marzo, il nono incontro del festival di letteratura "Conversazioni a Pescara. Società, lingua, letteratura". L'appuntamento è con lo scrittore Bruno Arpaia e il suo ...

Caro senatore Dessì - spieghi ora ai suoi elettori Cosa c'era scritto nel documento che ha firmato : A questo punto viene da chiedere (e i giornalisti schierati in Senato lo hanno già chiesto a Danilo Toninelli senza avere alcuna risposta) quale documento abbia firmato Emanuele Dessì il 4 febbraio ultimo scorso, il cosiddetto pezzo di carta sbandierato come avvenuta rinuncia alla candidatura. Per onestà Dessì era stato corretto, intervistato dal Messaggero. Relativamente al documento aveva detto: "Non posso farlo ...

Cosa c'è scritto nei programmi dei partiti su digitale - innovazione e startup? : Non è al centro del dibattito politico di queste settimane che precedono le elezioni politiche del 4 marzo, eppure nei programmi dei principali partiti e schieramenti ci sono dei riferimenti a quello che farebbero per l'innovazione e le startup. A volte diretti, altre meno, ecco Cosa c'è scritto nei programmi di governo di: Centrodestra Partito democratico Movimento 5 stelle +Europa Liberi e ...

Cosa c'è scritto nel programma di 10 volte meglio su innovazione - startup e digitale : Non è al centro del dibattito politico di queste settimane che precedono le elezioni politiche del 4 marzo, eppure nei programmi dei principali partiti e schieramenti ci sono dei riferimenti a quello che farebbero per l'innovazione e le startup. A volte diretti, altre meno, ecco Cosa c'è scritto nei programmi di governo del Centrodestra, del Partito democratico, Movimento 5 stelle, +Europa, Liberi e uguali e 10 volte ...

Cosa c'è scritto nel programma di Liberi e uguali su innovazione - startup e digitale : Non è al centro del dibattito politico di queste settimane che precedono le elezioni politiche del 4 marzo, eppure nei programmi dei principali partiti e schieramenti ci sono dei riferimenti a quello che farebbero per l'innovazione e le startup. A volte diretti, altre meno, ecco Cosa c'è scritto nei programmi di governo del Centrodestra, del Partito democratico, Movimento 5 stelle, +Europa, Liberi e uguali e 10 ...

Cosa c'è scritto nel programma del Partito democratico su innovazione - startup e digitale : Non è al centro del dibattito politico di queste settimane che precedono le elezioni politiche del 4 marzo, eppure nei programmi dei principali partiti e schieramenti ci sono dei riferimenti a quello che farebbero per l'innovazione e le startup. A volte diretti, altre meno, ecco Cosa c'è scritto nei programmi di governo del Centrodestra, del Partito democratico, Movimento 5 stelle, +Europa, Liberi e uguali e 10 ...

Cosa c'è scritto nel programma del M5s su innovazione - startup e digitale : Non è al centro del dibattito politico di queste settimane che precedono le elezioni politiche del 4 marzo, eppure nei programmi dei principali partiti e schieramenti ci sono dei riferimenti a quello che farebbero per l'innovazione e le startup. A volte diretti, altre meno, ecco Cosa c'è scritto nei programmi di governo del Centrodestra, del Partito democratico, Movimento 5 stelle, +Europa, Liberi e uguali e 10 ...

Cosa c'è scritto nel programma di +Europa su innovazione - startup e digitale : Non è al centro del dibattito politico di queste settimane che precedono le elezioni politiche del 4 marzo, eppure nei programmi dei principali partiti e schieramenti ci sono dei riferimenti a quello che farebbero per l'innovazione e le startup. A volte diretti, altre meno, ecco Cosa c'è scritto nei programmi di governo del Centrodestra, del Partito democratico, Movimento 5 stelle, +Europa, Liberi e uguali e 10 ...

Elezioni - Di Maio : “Noi facciamo i bonifici alle imprese - Berlusconi li ha fatti a Cosa Nostra. È tutto scritto nelle sentenze” : “Noi facciamo i bonifici alle imprese italiane, Berlusconi li ha fatti a Cosa Nostra. È scritto tutto nelle sentenze”. Luigi Di Maio risponde a leader di Forza Italia e fa riferimento a quanto scritto nelle motivazioni con cui la Cassazione ha condannato Marcello Dell’Utri a 7 anni di carcere. Una ‘corda’ toccata negli scorsi giorni anche da Alessandro Di Battista, che aveva letto la sentenza ad Arcore a poche ...