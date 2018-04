Corea del Nord | svolta di Kim Jong-un | Stop a test nucleari e

blogo

(Di sabato 21 aprile 2018) 16.20 - L'ONU plaude allasuie su quelli balistici intercontinentali da parte delladel. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in riferimento alla decisione di Pyongyang di sospendere imissilistici eha detto: "Questo positivo passo avanti contribuisce a creare fiducia e a portare alla dezzazione pacifica della penisola". La decisione era stata salutata con favore anche dal presidente americano Trump e dall'ufficio di presidenza delladel Sud che ha parlato di "un progresso significativo per la dezzazione"e per la creazione di un clima molto positivo per i summit imminenti tra le due Coree e tra Trump e Kim. Nella notte italiana una notizia importante è arrivata dalladel: Kim-un ha annunciato che non ci saranno piùe missilistici, perché non ce ne è più ...