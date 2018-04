Corea del Nord | la svolta di Kim Jong-un ' Da oggi stop ai test missilistici | pronti a

Gli azzurri per la seconda tappa di Coppa del Mondo in Corea del Sud : La nazionale azzurra di Tiro a Segno sarà impegnata - fino al 28 aprile - sul poligono di tiro a Changwon in Corea del Sud, dove si svolgerà la seconda tappa di Coppa del Mondo del circuito ISSF. La squadra di carabina maschile sarà rappresentata da Riccardo Armiraglio , Fiamme Oro, , Lorenzo Bacci , Fiamme Oro, , Giuseppe Pio Capano , Carabinieri, , Marco De Nicolo , ...

Lavrov : Corea del Nord vuole garanzia di sicurezza in cambio del suo programma nucleare - : "Tenendo conto specialmente dell'esperienza iraniana, la Corea del Nord vuole una garanzia di sicurezza a prova di proiettile. In che maniera per ora non è possibile stabilirlo" ha detto Lavrov. A ...

Usa - violò l’embargo con Iran e Corea del Nord : vietati i prodotti Zte per sette anni : sette anni di vacche magre, come nei libri della Genesi, ma non stiamo per parlare di brani delle Sacre Scritture. Lo spunto non arriva dalla Bibbia, ma da un provvedimento del BIS, il Bureau of Industry and Security del Dipartimento statunitense del Commercio. I sette anni in questione sono quelli di divieto di esportazione negli Usa che il ministro Wilbur L. Ross jr. ha inflitto a Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation (“ZTE ...

Il presidente della Corea del Sud dice che Kim Jong-un non chiederà il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud : Durante una conferenza stampa con i giornalisti, il presidente sudCoreano Moon Jae-in ha fatto sapere che il dittatore nordCoreano Kim Jong-un durante le prossime trattative di pace fra i due paesi non porrà come condizione il ritiro delle truppe americane dalla Corea The post Il presidente della Corea del Sud dice che Kim Jong-un non chiederà il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud appeared first on Il Post.

Si percepisce una distensione tra Corea del Nord e Sud : (Foto: Getty Images) “La Corea del Nord sta esprimendo la volontà di avviarsi verso la completa denuclearizzazione”. Queste le parole che il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha rilasciato ai giornalisti, parlando dei summit previsti tra la parte Sud e quella Nord della penisola Coreana e tra quest’ultima e gli Stati Uniti d’America. Dopo mesi di braccio di ferro tra il leader NordCoreano Kim Jong-un e il presidente americano Donald ...

La moglie di Kim Jong Un sempre più "First Lady" della NordCorea : ... la spleaker del notiziario che solitamente dà le notizie importanti con l'enfasi che l'ha resa famosa in tutto il mondo.Ri Sol Ju è una figura elegante che, nei primi anni di potere di Kim, è ...

Colpo di scena in Corea : il capo della Cia vede Kim : Il nuovo direttore della Cia Mike Pompeo ha incontrato in segreto Kim Jong-un nella settimana di Pasqua. Lo scrive il Washington Post. Il presidente degli Stati Uniti aveva anticipato al premier ...

Corea del Nord - Trump conferma : “Mike Pompeo ha incontrato Kim Jong-Un una settimana fa a Pyongyang” : Era diventato un caso l’incontro di “altissimo livello” a cui aveva fatto riferimento Trump a margine del summit col premier giapponese Shinzo Abe nella sua residenza di Mar-a-Lago. Una “missione segreta” che, secondo il Washington Post, aveva portato il direttore della Cia e probabile nuovo segretario di Stato Usa Mike Pompeo alla corte di Kim Jong-Un a Pyongyang. Ma ora è arrivata la conferma – via Twitter ...

Il direttore della Cia da Kim Jong Incontro segreto in Corea a Pasqua : Donald Trump vedrà il leader della Corea del Nord Kim Jong Un "all'inizio di giugno o poco prima, ammesso che le cose vadano bene". "Il Giappone e noi siamo insieme e molto uniti sul tema della Corea del Nord", ha sottolineato Donald Trump accogliendo a Mar a Lago il premier giapponese Shinzo Abe. "Avremo colloqui con Kim Jong Un molto presto Segui su affaritaliani.it