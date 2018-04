COREA DEL NORD | KIM JONG-UN DICE BASTA AI TEST MISSILISTICI NUCLEARI Ora il summit con

La COREA DEL Nord sospende i test : il Giappone accoglie l’annuncio con cautela : Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha reagito con prudenza all’annuncio della Corea del Nord della sospensione dei test nucleari e missilistici. Il capo di governo ha accolto la notizia come “una mossa positiva“, esortando tuttavia alla cautela: “Ciò che è cruciale, tuttavia, e’ come questo sviluppo portera’ allo smantellamento completo, verificabile e irreversibile degli armamenti nucleari, delle ...

COREA DEL Nord - l'annuncio a sorpresa di Kim Jong-un : 'Stop ai test - i missili nucleari funzionano' : Ma ora 'il Partito e la nazione devono concentrarsi sullo sviluppo dell'economia socialista', ha affermato Kim Jong Un. 'Questa è la nuova linea politica strategica', ha affermato il giovane leader, ...

Svolta della COREA DEL Nord : "Stop a test missilistici e nucleari" | Trump : grande notizia : La Corea del Nord ha annunciato che, a partire dal 21 aprile, sono terminati i suoi test nucleari e missilistici. La decisione è stata presa dopo una riunione plenaria del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea che ha espresso la volontà di concentrarsi sulla crescita economica.

COREA DEL Nord - svolta di Kim Jong-un<br>"Stop a test nucleari e missilistici" : Nella notte italiana una notizia importante è arrivata dalla Corea del Nord: Kim Jong-un ha annunciato che non ci saranno più test nucleari e missilistici, perché non ce ne è più bisogno. "Siamo in una nuova fase della storia" ha detto il leader del regime di Pyongyang, che si prepara a due importanti incontri, quello con il presidente sudCoreano Moon Jae-in, fissato già per il 27 aprile, e quello con il Presidente degli Stati Uniti Donald ...

COREA DEL Nord - Kim dice basta ai test nucleari : “Non ce n’è più bisogno”. La svolta prima del summit con Trump : “La Corea del Nord non effettuerà più test nucleari e missilistici, non ce n’è più bisogno”. L’annuncio di Kim Jong-un arriva a sorpresa, in vista dei due storici summit con il presidente sudCoreano Moon Jae-in, il prossimo 27 aprile, e con il presidente americano Donald Trump nelle settimane successive. Il leader del regime di Pyongyang ha parlato di una “nuova fase storica” in cui, se tutto andrà come deve andare, ...

COREA DEL Nord : «Stop ai test nucleari». Trump : «Una buona notizia» : ... recita la dichiarazione diffusa dal palazzo presidenziale citata dall'agenzia Yonhap, un progresso auspicato dal mondo. Il congelamento 'creerà una atmosfera molto positiva per il successo del ...

Dietrofront della Nord COREA : stop ai programmi nucleari e missilistici. «Non servono più» : «Non c’è più bisogno di test nucleari o di test missilistici e chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel Nord del Paese», ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione. Il presidente Usa: «Grande notizia per il mondo intero»...

La COREA DEL Nord annuncia la fine dei test missilistici e nucleari : “E’ un nuovo periodo storico” : La Corea del Nord annuncia la fine dei test missilistici e nucleari: “E’ un nuovo periodo storico” Per comprovare l’intenzione di fermare il programma, Pyongyang chiuderà un sito nel Nord del Paese. Continua a leggere

La COREA DEL Nord annuncia lo stop ai test nucleari e missilistici : “Non servono più” : Il sito atomico di Punggye-ri «ha compiuto la sua missione»: da oggi la Corea del Nord sospende tutti i test nucleari e missilistici. Lo ha annunciato il dittatore di Pyongyang, Kim Jong-un, al comitato centrale del Partito del lavoro di Corea (Wpk) e la notizia, tramite l’agenzia stampa del regime Kcna, ha fatto il giro del mondo. «Non abbiamo più...

COREA DEL Nord - Kim Jong-un : stop a test nucleari e missilistici - : L'annuncio a sorpresa del leader del regime di Pyongyang: "Non ce n'è più bisogno, siamo in una nuova fase della storia". Esulta il presidente americano Trump: "Grande notizia per il mondo intero"

COREA DEL Nord : Kim Jong-un annuncia la sospensione dei test nucleari e missilistici : L’agenzia KCNA ha reso noto che Kim Jong-un, a pochi giorni dal vertice con il presidente della Corea del Sud Moon Jae In, ha annunciato la disponibilità della Corea del Nord a sospendere, con effetto immediato, test nucleari e missilistici e a chiudere il sito per i test nucleari. I test non sono più necessari “dato che l’opera per dotare i missili balistici di testate nucleari è completata“, ha spiegato il leader ...

COREA DEL Nord - Kim Jong-un : «Stop a test nucleari e missilistici - chiuderemo gli impianti» : «Non c'è più bisogno di test nucleari o di test missilistici. E chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel Nord del Paese»: lo ha detto il leader della Corea del...

La COREA DEL Nord annuncia la fine dei test missilistici e nucleari : Trump esulta - Esulta Donald Trump, che ha twittato subito dopo la breaking news sull'annuncio di Kim: "Una grande notizia per il mondo intero. Grandi progressi! Non vedo l'ora di partecipare al ...

COREA DEL Nord - la svolta di Kim Jong-un 'Da oggi stop ai test missilistici - pronti a chiudere sito nucleare' : Da un lato bisognerà fornire a Kim delle sicurezze per il suo regime, e un po' di soldi per risollevare un'economia stritolata dalle sanzioni. Dall'altro creare un protocollo per il disarmo sotto ...