Coppia di anziani trovata morta in un canale ad Aquileia

Coppia anziani trovata morta in canale : I corpi senza vita di un uomo e una donna sono stati trovati in un canale ad Aquileia, in provincia di Udine . Si tratta di Marcello Rigonat, 84 anni, e di Anna Maria Tomat 78. Da tempo l'anziana ...

Coppia anziani trovati morti in canale : ANSA, - TRIESTE, 21 APR - I corpi di un uomo e una donna, entrambi anziani, sono stati trovati in un canale di irrigazione ad Aquileia , Udine, , ieri sera. Lo riporta il quotidiano locale Messaggero ...

Mafia : truffava Coppia di anziani fingendosi il figlio - ‘tradito’ dalla convivente : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – E’ stato ‘tradito’ dalla sua compagna, Francesco Simone, l’uomo di 54 anni arrestato dai Carabinieri di Messina con l’accusa di avere truffato per anni una coppia di anziani di Montalbano Elicona, facendo credere ai due di essere il figlio scomparso tempo fa con il metodo della lupara bianca. La donna, Provvdienza C. lo scorso 7 dicembre si è presentata alla caserma dei ...

Trapani : anziani maltrattati in casa di riposo abusiva - arrestata Coppia : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) – Violenze fisiche e psicologiche e medicinali somministrati senza alcun controllo medico. Con l’accusa di lesioni aggravate, maltrattamenti ed abbandono di persone incapaci, oltre che per esercizio abusivo della professione sanitaria la Guardia di finanza di Trapani ha arrestato due coniugi che gestivano nella propria abitazione a Nubia, frazione di Paceco (Trapani) una casa di riposo per anziani ...

Treviso - Coppia di anziani uccisa a sprangate nel giardino di casa. Nessun oggetto di valore è stato rubato : Una coppia senza problemi economici e mai al centro di screzi familiari, con un passato privo di ombre. Così parenti e conoscenti descrivono Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, la coppia di anziani uccisi nel giardino della loro casa in una zona di Cison di Valmarino (Treviso) con molti colpi inferti con un’arma da taglio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è stata sorpresa dall’assassino all’esterno della casa, ...

