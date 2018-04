ilfattoquotidiano

: Consultazioni, il teatro dei Burattini - TutteLeNotizie : Consultazioni, il teatro dei Burattini - erregi69 : Consultazioni, il teatro dei Burattini -

(Di sabato 21 aprile 2018) Mai come nelle ultime settimane appare appropriata la figura retorica che definisce “Teatrino della politica” quanto sta accadendo in Italia. Il bene del Paese – avere cioè un Esecutivo nelle sue piene funzioni, anche di indirizzo politico – viene sottomesso a interessi di gruppi di potere, beghe interne a partiti e partitini, sfrenate ambizioni personali. Soprattutto, il bene del nostro Paese viene stracciato dalle mattane senili di un pregiudicato, delinquente, condannato per frode e con molto altro prescritto, Silvio Berlusconi. Nell’affannoso tentativo di non perdere definitivamente la “Golden share” del centrodestra, ha sabotato un possibile, difficile, delicatissimo rapporto che si stava costruendo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Certo Salvini non può liberarsi del vecchio satiro, forse per le ipotizzate fideiussioni bancarie che farebbero della ...