Con il BIT del Primo Maggio vinci il backstage del concerto

Ballando Con le stelle - anticipazioni 21 aprile : subito l'eliminazione tra Akash Kumar e Amedeo Minghi : Vi ricordiamo che il programma sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma web della Rai . Ballando con le stelle, attesa per il responso sul televoto Sabato scorso la puntata si era ...

Gp Austin - è subito Marquez Contro Rossi : nelle prime libere Marc precede Vale : Marc Marquez è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp delle Americhe ad Austin, in Texas, nella classe MotoGp. Lo spagnolo della Honda ha girato in 2'05'530 precedendo le ...

SContro fra due auto sulla provinciale : occupanti incastrati nell'abitacolo : OSTUNI - Paura sulla provinciale che collega Ostuni a Carovigno: due auto si sono scontrate e gli occupanti sono rimasti incastrati nell'abitacolo. È accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 aprile ...

Verissimo : Francesca Cipriani racConta la violenza subita : Francesca Cipriani a Verissimo racconta il suo dramma Domani pomeriggio alle 16.10 circa andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Una puntata interamente dedicata alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Motivo per cui Silvia Toffanin ha inviato in studio la maggior parte dei naufraghi, tra i quali, ovviamente, anche i finalisti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi: Nino Formicola, Bianca Atzei, Amaurys Perez, ...

Dal Napo al bitcoin : al Vomero il primo negozio di cambiavalute Con l'euro : Apre il primo negozio di cambio Euro-bitcoin a Napoli, in via Metzinger al Vomero. 'Non avrei mai creduto di potermi trovare un giorno nella rivoluzione economica che stiamo attraversando grazie all'...

ATP Montecarlo 2018 - Fognini Contro l'arbitro : 'Non gioco più' : Durante il quarto di finale di doppio all'ATP di Montecarlo contro Klaasen e Venus, Fabio Fognini , in squadra con Simone Bolelli, ha avuto un battibecco piuttosto acceso con l'arbitro della partita. ...

Bitcoingate in Islanda - ruba 600 pc per il Conio della moneta virtuale : evade indisturbato dopo l’arresto : Bitcoingate in Islanda, ruba 600 pc per il conio della moneta virtuale: evade indisturbato dopo l’arresto Sindri Thor Stefansson è fuggito senza alcuna difficoltà dal carcere di minima sicurezza di Sogn. dopo aver percorso 95 chilometri è volato dall’aeroporto di Keflavik. Sullo stesso aereo viaggiava il primo ministro Continua a leggere

Netflix - Rimetti a noi i nostri debiti - Con Marco Giallini e Claudio Santamaria : “Se vuoi essere universale parla del tuo quartiere” è la convinzione di Antonio Morabito, regista di Rimetti a noi i nostri debiti il primo film originale Netflix italiano, disponibile dal 4 maggio in 190 paesi e 22 lingue diverse. Il film, interpretato da Claudio Santamaria e Marco Giallini, è una produzione LA LUNA, LOTUS PRODUCTION una società di Leone Film Group con RAI CINEMA. “Personaggi simili ci sono sempre stati sotto ...

Napoli - attento all'arbitro Rocchi : Con lui tre ko allo Juventus Stadium : C'è anche la scaramanzia da battere. Juventus-Napoli sarà diretta da Gianluca Rocchi, ovvero l'arbitro proprio dell'ultima sfida tra bianconeri e partenopei in campionato a Torino: 29 ottobre 2016, 2-...

Serie A - Rocchi arbitrerà Juventus Napoli/ Un solo precedente Con gli azzurri quest'anno : Arbitri Serie A, Juventus-Napoli a Rocchi: bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:47:00 GMT)

SERIE A - ROCCHI ARBITRERÀ JUVENTUS NAPOLI/ È già polemica per quella famosa sfida Contro la Roma : Arbitri SERIE A, JUVENTUS-NAPOLI a ROCCHI: bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Netflix - Rimetti a noi i nostri debiti - Con Marco Giallini e Claudio Santamaria : “Se vuoi essere universale parla del tuo quartiere” è la convinzione di Antonio Morabito, regista di Rimetti a noi i nostri debiti il primo film originale Netflix italiano, disponibile dal 4 maggio in 190 paesi e 22 lingue diverse. Il film, interpretato da Claudio Santamaria e Marco Giallini, è una produzione LA LUNA, LOTUS PRODUCTION una società di Leone Film Group con RAI CINEMA. “Personaggi simili ci sono sempre stati sotto ...

Mariana Falace storia : la violenza subita dalla Concorrente del GF 2018 : La storia di Mariana Falace, la violenza subita ha scosso tutti: la concorrente del Grande Fratello 2018 si è subito aperta su questo triste episodio del suo passato, ma perché si è creata la situazione giusta per raccontare. Non se ne è uscita dal nulla, insomma, non ha voluto impietosire nessuno né attirare l'attenzione su di sé, pure se si è presentata come una ragazza eccentrica e che ama avere gli occhi addosso. Non è questo il caso. ...

Arbitri Serie A - Juventus-Napoli a Rocchi/ BianConeri sempre vittoriosi Con il fischietto di Firenze : Arbitri Serie A, Juventus-Napoli a Rocchi: Bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 14:23:00 GMT)