Con gli italiani nella terra di Al Shabaab “La lotta sarà lunga | c’è bisogno di noi”  

Allo studio la squadra M5S-Carroccio Con l’incognita presidente del Consiglio : Nelle telefonate e nei messaggi di ieri tra i leader di Lega e M5S due sono i concetti fondamentali: no a un governo istituzionale e no ad accordi col Pd. Sul secondo punto è Salvini a insistere maggiormente, ma Di Maio è consapevole che se si aprisse davvero il «forno» coi dem con un incarico esplorativo a Roberto Fico le sue chance di arrivare a ...

Gli standard alti sono Contagiosi e divertenti - scrive Bezos nella lettera agli azionisti : Milano . Gli standard alti sono contagiosi, quando li provi non puoi più farne a meno, li cerchi ovunque, come gli occhi della donna di cui si innamora Truman nel suo show: per cercarli, per trovarli, ...

A piedi per le antiche vie Con l'associazione Puglia Federiciana : ... dove le vie del centro saranno animate da cortei di sbandieratori, artisti di strada, figuranti in costume d'epoca, spettacoli di falconeria, tornei di tiro con l'arco, performance artistiche e ...

Consigli Fantacalcio - giornata 34 : le 'dritte' sui migliori giocatori Video : Sabato 21 e domenica 22 aprile torna la #Serie A con le partite della trentaquattresima giornata. A re i #Consigli Fantacalcio, con le dritte sui migliori giocatori da schierare [Video] nel prossimo turno di campionato. Sono tre gli anticipi previsti per la giornata di domani: Spal-Roma, Sassuolo-Fiorentina e Milan-Benevento. Domenica pomeriggio in programma Cagliari-Bologna, Udinese-Crotone, Chievo-Inter, Atalanta-Torino e Lazio-Sampdoria. Nel ...

BerlusConi scopre il broncio. Prima incassava gli insulti - ora ricambia : E invece eccolo, offeso e oltraggiato, usare l'arma del broncio come strategia politica di allontanamento dai Cinque Stelle, con annesso fuoco di rappresaglia e i Cinque Stelle indicato come persone ...

Governo - in campo i Consiglieri di Mattarella nell'attesa di Fico «esploratore» : Dopo Elisabetta Casellati, lunedì dovrebbe toccare a Roberto Fico. Un'alternanza motivata non soltanto da una simmetria istituzionale , la prima è presidente del Senato, il secondo della Camera, , ma ...

Il film Consigliato di oggi - sabato 21 aprile : La vendetta di Luna : La vendetta di Luna, prima tv di Rete 4, è il film consigliato per la vostra serata di sabato 21 aprile. Thriller tedesco molto ben valutato dalla critica, vede al centro della storia una diciassettenne che sopravvive al massacro della sua famiglia, per scoprire poi di aver vissuto sempre in una farsa; il suo unico desiderio, una volta scappata, sarà quello di vendicarsi, avvalendosi della collaborazione di un ex agente segreto ...

Andrea Iannone - GP Americhe 2018 : “Troppo Contento per il miglior tempo - ho un buon ritmo ma fatico coi sorpassi” : Andrea Iannone ha realizzato il miglior tempo al termine dei due turni di prove libere del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Suzuki ha stampato un ottimo tempo precedendo Marc Marquez di 56 millesimi e ha così ritrovato il sorriso dopo un periodo non facile. Queste le sue dichiarazioni riportate da it.motorsport: “E’ chiaro che Marquez ha ancora qualcosa in più di tutti, ma sono soddisfatto del lavoro che ...

Martina Stella e Andrea Manfredonia - vacanze a Cortina D'Ampezzo Con Ginevra : «Adesso un altro figlio» : Cortina D?AMPEZZO ? vacanze in montagna per Martina Stella. L?attrice, come ha riportato Leggo.it, ha sposato nel 2016 il procuratore sportivo Andrea Manfredonia (figlio di...

Bullismo Contro prof Lucca - Consiglio classe propone 5 bocciature - : Per il sesto ragazzo coinvolto nell'aggressione al docente è stata chiesta la sospensione per 15 giorni. Occorre la ratifica del consiglio d'istituto per rendere effettive le misure

pronostici NBA 20-21-22 aprile 2018 : Consigli scommesse : Tutti in campo in questi tre giorni per le gare 3 e 4 dei playoffs NBA che hanno già riservato molte sorprese, e chissà quante altre ci aspettano! Andiamo subito all’analisi delle 7 partite in programma. Pronostico Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 20-4-2018 Con la serie in parità sull’1-1, ci si sposta tutti ad Indiana nella casa dei Pacers. Dopo la memorabile prestazione da 46 punti di LeBron James, che è valsa alla ...

Galaxy S7 e S7 Edge Oreo arriva negli USA Con Verizon : ma è solo un errore! : L’operatore americano Verizon annuncia in pompa magna l’arrivo di Android Oreo per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, ma gli utenti ricevono ben altro con il nuovo firmware: che errore!Di recente sembra che i clienti di uno dei più importanti operatori telefonici statunitensi, ovvero Verizon, non siano particolarmente contenti dell’operato dell’azienda.Verizon la spara grossa: annuncia l’aggiornamento ad Androd Oreo per ...

Bullismo - la minaccia al prof dopo un brutto voto : il Consiglio di classe propone 5 bocciature : Episodio anche in provincia di Roma, lo studente dice alla docente: "Te faccio scioglie in mezzo all'acido". C'è un indagato