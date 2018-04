Come registrare chiamate FaceTime

Come registrare su FaceTime : Le videochiamate di FaceTime sono un mezzo di comunicazione molto utile, soprattutto per chi risiede all’estero e desidera tenersi in contatto con i propri cari. Tuttavia, l’applicazione di Apple manca di una funzione molto importante, ovvero la possibilità di registrare le chiamate. Questa funzione è utile non solo per chi vuole registrare una chiamata in famiglia, ma anche per chi decide di salvare una chiamata aziendale oppure ...

Come registrare canali TV da internet - Tv - : ...il programma TV preferito? Ma dico io perchè non usi il computer Come un videoregistratore e lo registri per guardarlo dopo in un secondo momento visto che ormai tutte le TV trasmettono in streaming ...

Huawei P10 Come registrare video a rallentatore : Anche se sta per uscire il nuovo Huawei P20 molti utenti approfittano per comprare il Huawei P10 e Huawei P10 Plus a prezzi bassi in vista della presentazione del nuovo top di gamma Huawei.

Come registrare i video dello schermo di iPhone e iPad : Partite ai videogame preferiti da condividere con gli amici, mosse speciali con cui diventare la star dei gruppi Facebook, procedure e guide da mostrare a clienti, o semplici clip da montare tra loro per realizzare vere e proprie opere d’arte. Oggi ti mostriamo una delle più sfiziose funzioni arrivate con iOS 11: registrare video dello schermo di iPhone e iPad. Se c’è un aspetto che iOS 11 ha migliorato in modo netto, è l’apertura a ...