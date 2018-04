Colazione | ecco alcuni cibi da preferire o evitare se si vuole perdere peso

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) La, si sa, è il pasto più importante della giornata. Ma oltre a costituire la prima assunzione di calorie, può anche aiutarci se vogliamoqualche chilo di troppo.allora una lista deidase abbiamo un conto in soscon la bilancia. 1. Uova Hanno più di 20 nutrienti chiave e 2 uova hanno circa 12 grammi di proteine. Questo è importante perché aiuta a controllare i livelli di insulina. Quando l’insulina aumenta, il corpo comincia ad immagazzinare le calorie come grasso. 2. Yogurt greco È ricco di proteine e ha poche calorie. Assicuratevi che non abbia zuccheri aggiunti e poi aggiungete frutta o noci. Gli yogurt aromatizzati non hanno così tante proteine e, anche se potrebbero essere più gustosi, è dovuto solo al fatto che contengono molto zucchero. 3. Frullato proteico I frullati proteici sono ottimi, a patto di utilizzare i giusti ...