Colapesce torna in tour per un’estate piena di live

Colapesce torna a Radio2 : Venerdì 30 marzo, alle 22, Colapesce torna a Radio2. Dopo aver presentato il suo nuovo album ‘Infedele’ in un ascolto collettivo in anteprima proprio in Sala B, il cantautore siciliano torna a Via Asiago in occasione di ‘Radio2 live’: un concerto intimo, aperto a un pubblico di fortunati ascoltatori che si saranno iscritti mandando una mail a Radio2live@rai.it. Uno spettacolo unico e visionario dal forte impianto teatrale e carico di ...