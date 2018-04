Code e disagi su A10 per galleria chiusa

Un biglietto per Roma-Liverpool : Code - disagi e tutto esaurito in tre ore : Roma - tutto esaurito. Roma-Liverpool totalmente sold out , senza se e senza ma. Tre ore dopo l'apertura della vendita libera dei biglietti per la semifinale di ritorno di Champions League, la ...

Pasquetta - 11 milioni sulle strade Code e disagi anche a Napoli : A Pasquetta sono circa 11 milioni gli italiani che hanno scelto di fare la gita fuori porta. E' quanto stima la Coldiretti. E' una giornat di traffico intenso soprattutto sulle strade che portano al ...

Pasquetta - 11 milioni sulle strade Code e disagi anche a Napoli : A Pasquetta sono circa 11 milioni gli italiani che hanno scelto di fare la gita fuori porta. E' quanto stima la Coldiretti. E' una giornat di traffico intenso soprattutto...

Sciopero Trasporti Roma - ferme le metropolitane A e C : disagi in città e lunghe Code sul Grande Raccordo Anulare : Due linee della metropolitana chiuse e traffico in tilt a Roma. Lo Sciopero del trasporto pubblico locale proclamato da Orsa, Usb e Faisa Confail ha provocato lo stop alle linee A e C e la chiusura della ferrovia Roma-Lido e Termini-Centocelle. Attive, ma con possibili riduzioni di corse, la metropolitana B e la Roma-Viterbo. Sono possibili ripercussioni della mobilitazione anche sui bus. Lo stop ai mezzi pubblici Atac ha generato code in ...

Disagi per gli elettori - tra ritardi - Code e schede sbagliate. Sotto accusa il bollino antifrode : Problemi soprattutto nelle grandi città. Interviene il Viminale per accelerare le operazioni di voto. Le amministrazioni di Milano e Roma hanno consigliato gli elettori di recarsi ai seggi almeno un'...

“Alcuni dovranno rivotare” - caos elezioni : è successo nei seggi. Code - ritardi e disagi da nord a sud - ma un caso è davvero emblematico e sta suscitando più di una polemica : Urne erte fino alle 23, disagi ritardi e contestazioni: l’Italia vota. Il nuovo sistema elettorale con l’uso per la prima volta del talloncino anti frode, però, ha provocato ritardi, Code e disagi un po’ ovunque. Code più lunghe del solito ai seggi fin dal primo mattino sono state segnalate a causa della nuova procedura introdotta per le elezioni politiche. La rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e ...

Politiche - Camera : affluenza al 19 - 43 in aumento | Code e disagi a Palermo - Roma e Alessandria – Foto : Politiche, Camera: affluenza al 19,43 in aumento | Code e disagi a Palermo, Roma e Alessandria – Foto Camera: affluenza ore 12 al 19,43%, in aumento su 2013 dove però si era votato anche di lunedì. Lunghe Code a Roma. A Palermo ritardi nell’apertura di alcuni seggi elettorali dopo la distribuzione delle schede ristampate nella […] L'articolo Politiche, Camera: affluenza al 19,43 in aumento | Code e disagi a Palermo, Roma e ...