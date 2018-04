Citroen e Bertone Design disegnano il comfort al Fuori Salone

Citroën e Bertone Design per Nuova C4 Cactus : Nuova Citroën C4 Cactus è il filo conduttore di una collezione di sedute uniche e originali. Da questa idea nasce l’incontro fra il Marchio e Bertone Design, che per la sua collezione Bertone Design Interior ha tratto ispirazione dal comfort che caratterizza appunto Nuova C4 Cactus. Da quasi un secolo il concetto di comfort è […] L'articolo Citroën e Bertone Design per Nuova C4 Cactus sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...