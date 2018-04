: Chianciano: bimbo batte testa, è grave - NotizieIN : Chianciano: bimbo batte testa, è grave - QuiNewsValdichi : Bimbo in bici sbatte la testa contro un camion - toscanamedianew : Bimbo in bici sbatte la testa contro un camion #toscana -

Un bambino di 9 anni in sella alla sua bici si è scontrato con un camion della nettezza urbanando con violenza la. E' successo aTerme nel Senese. Le condizioni del piccolo, residente nella cittadina, sono sembrate subito molto gravi. I sanitari hanno richiesto il trasferimento con l'elisoccorso al Meyer di Firenze dove è ricoverato in prognosi riservata. Indagini della polizia municipale e dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.(Di sabato 21 aprile 2018)