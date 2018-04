Chi sta combattendo in Siria | e contro chi

M5S : 'Pietra tombale su FI dalla sentenza di Palermo. Il Carroccio stacChi la spina' : 'Questa sentenza ci aiuta, è innegabile'. I vertici del M5S non appena da Palermo giunge l'epilogo, una sentenza di primo grado in realtà, sulla trattativa Stato-mafia decidono di scatenarsi sui ...

Forza Italia esulta per lo strappo : "Basta prendere sChiaffi in faccia" : Roma Già pochi minuti dopo la dichiarazione di Luigi Di Maio, giovedì a Palazzo Giustiniani, tra i più stretti collaboratori di Silvio Berlusconi il commento era unanime: "Per noi la partita è chiusa, non ci possiamo stare". E ieri, a dissipare dubbi residui, ci ha pensato Licia Ronzulli, neo senatrice e ombra del Cavaliere. "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia - dice a Circo Massimo, su Radio Capital - pur mostrando grande ...

Elezioni - centrodestra spaccato - Galluffo si ritira? Turano per TranChida fa una lista : ... sostengono e sosterranno Giacomo Tranchida alla competizione elettorale per le amministrative, ritenendola la migliore risorsa in campo, ed espressione della medesima area politica e culturale alla ...

Calciatori e supercar : quando solo la Chiave costa 172mila euro : Fino a poco tempo fa, i Calciatori appassionati di automobili si davano battaglia a colpi di supercar, acquistando ogni mese gli ultimi modelli lanciati sul mercato. Oggi c’è chi ha addirittura alzato l’asticella, allargando la sfida alle chiavi delle vetture, l’ultima bizzarra frontiera del lusso: ad inaugurare le spese folli è l’attaccante inglese Daniel Sturridge, ex Liverpool in prestito al West Bromwich, che si è infilato in tasca un ...

Adriana Volpe - "Ho risChiato di morire bruciata" / Il racconto shock della conduttrice : "Non è stato facile" : Adriana Volpe ha rischiato di morire quando, a casa sua, è scoppiato uno scaldino elettrico e sono divampate le fiamme. Salve lei e sua figlia Gisele(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:40:00 GMT)

Ludovica Caramis / Chi è la valletta de La Corrida? "Devo tanto a Carlo Conti - è stato lui a lanciarmi" : Ludovica Caramis, la valletta de La Corrida è la fidanzata di Mattia Destro. In un'intervista afferma: "Devo tanto a Carlo Conti, è stato lui a lanciarmi"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 21:52:00 GMT)

[L'InChiesta] "Iena" Luigi Pelazza indagato per violenza nei confronti di un ammiraglio della Marina Militare : Pelazza, che non è più giornalista dal 2013, molto probabilmente tenterà di far valere il diritto cronaca che, com'è noto, non è una prerogativa dei giornalisti, perché è garantito anche ai cittadini ...

NADIA TOFFA / Racconta il "bello di stare insieme" in un selfie in macChina con la mamma e commuove il web : NADIA TOFFA si mostra senza parrucca ai suoi fan: la conduttrice delle Iene indossa un turbante azzurro nel selfie con la sua mamma che ha commosso i fan.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 21:15:00 GMT)

Serie A Bologna - Helander Chiude la stagione : frattura alle costole : Bologna - E' arrivata al capolinea la stagione di Filip Helander . Il difensore ' ha riportato nel corso della partita di Genova una frattura costale' , si legge nel report medico del Bologna . I ...

Juventus - Chiellini : 'Nessun contraccolpo dopo Madrid. Con il Napoli conta più la testa della tattica' : La Juventus non ha mai perso, da quando gioca nel suo 'Stadium', uno scontro diretto al vertice, e partendo da questa considerazione, si sente pronta a respingere l'assalto del Napoli. Sperando che ...

Juventus - Chiellini 'La tattica Contro il Napoli conterà la testa' : Mentre il mondo si preoccupa degli schemi adottati da Sarri e Allegri - che recupera Mandzukic e Pjanic -, la ricetta di Chiellini è diretta: 'Servirà più la testa che la tattica'. IMPORTANTE, NON ...

Chiellini : "Col Napoli servirà la testa" : La testa prima di ogni cosa. Perche' con quella puoi fare prestazioni come a Madrid, senza puoi andare in difficolta' a Crotone . Quella contro il Napoli 'è una partita che si prepara da sola, e' il ...

Juve : Chiellini - con Napoli serve testa : ANSA, - TORINO, 20 APR - "Contro il Napoli saranno decisivi gli episodi. Ogni particolare può fare la differenza". Giorgio Chiellini traccia la strada da percorrere per superare i partenopei nel big-...

Giornalista sChiaffeggiato a Roma dall'ex ministro Mario Landolfi - : L'aggressione è avvenuta vicino a Montecitorio. Danilo Lupo, inviato di La7, è stato colpito mentre stava realizzando delle interviste sul tema dei vitalizi. Fnsi: "Fatti gravi, non devono più ...