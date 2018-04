Centro storico | l' ennesimo sfregio | imbrattata anche la statua del Nilo

Le Vie del Ví nel Centro storico di Alghero : Ogni zona, abbellita con bottiglie, botti e fiori in perfetta sintonia col tema dell'evento, sarà animata da spettacoli musicali che si terranno nelle varie vie e piazzette pubbliche. Previsto anche ...

Campidoglio : Approvato regolamento commercio nel Centro storico : Roma – Semaforo verde dell’Assemblea capitolina al regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica, redatto dalla Giunta a seguito di un percorso partecipato e condiviso dai Municipi. Scopo del testo, disciplinare la tutela del centro storico e dei 21 rioni ricadenti nel Sito Unesco, con una decisa stretta sulla proliferazione di esercizi commerciali caratterizzati da una scarsa qualità ...

Alcamo. Sucameli : Topi - blatte e pantegane invadono il Centro storico : Ci sono Topi che girano nel centro di Alcamo. Lo denuncia il consigliere comunale Giacomo Sucameli che ha presentato un'interrogazione al sindaco Domenico Surdi. Sucameli scrive: 'La frequentazione ...

Musica con casse portatili e alcool nel Centro storico - scatta la denuncia : Sta per cominciare un altro week end a tutto decibel, che non farà dormire i residenti del centro storico, pronti a depositare l'ennesima denuncia. E' scritto nero su bianco in un documento consegnato ...

Incidente stradale a Bastia Umbra - donna investita da auto nei pressi del Centro storico : Bastia Umbra " Una donna, di età compresa tra i 30 e i 40 anno, è stata investita oggi poco prima delle 13,30 lungo la via Torgianese a Bastia Umbra . Per cause ancora in corso di accertamento presso ...

Manifestazione contro la restituzione Tasse - Il corteo si snoderà nel Centro storico dell'Aquila : L'Aquila - Partirà alle 10.30 di lunedì 16 aprile dalla Fontana luminosa la Manifestazione indetta da Comune dell’Aquila e Regione Abruzzo per protestare contro la richiesta avanzata dall’Unione Europea di restituzione di Tasse, tributi e contributi sospesi dopo il sisma del 2009 nei confronti di aziende e titolari di partita Iva. Il corteo si snoderà lungo Corso Vittorio Emanuele e Corso Federico II per concludersi alla ...

Energia elettrica interrotta per lavori nel Centro storico : Proseguono nel centro storico i lavori da parte del personale di E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica. Nella giornata di giovedì 12 aprile i ...

Palermo : Comune annuncia stretta su dehors nel Centro storico : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Regole più stringenti per i dehors nel centro storico di Palermo. Ad annunciare la stretta dell'amministrazione è stato l'assessore comunale alle Attività produttive Sergio Marino nel corso di un convegno organizzato da Fiepet-Confesercenti Palermo sul ruolo dei pubbli

Barletta : Cannito : Tutelare il lavoro degli esercenti e il valore del Centro storico si può : Gli operatori - aggiunge - non possono vedere le loro legittime aspettative, come per esempio organizzare spettacoli live, rimanere soffocate da oneri e regole troppo rigide, è giusto offrire loro la ...

Dehors - Cannito : 'Tutelare il lavoro degli esercenti e il valore del Centro storico si può' : 'Gli operatori aggiunge non possono vedere le loro legittime aspettative, come per esempio organizzare spettacoli live, rimanere soffocate da oneri e regole troppo rigide , è giusto offrire loro la ...

Verde 'Il Centro storico di Parma tra i siti del Patrimonio Unesco' : È una nuova Pilotta quella che si presenta ai parmigiani con l'apertura della Sala del Trionfo, l'allestimento dedicato alle arti decorative che inaugura oggi. Uno dei diversi progetti realizzati dall'...

Arriva lo street workout : passeggiata - fitness e cultura per le vie del Centro storico : L'evento sportivo che sta rivoluzionando il mondo del fitness sta coinvolgendo tutti e per la prima volta Arriva nella città di Fondi sabato 14 aprile 2018 a partire dalle ore 18.00 grazie alla volontà dell'Amministrazione Comunale di Fondi e ...

"Basta a negozi di souvenir e fast food in Centro Storico. Non sostituiscano le botteghe storiche". Protesta contro Virginia Raggi : Un appello inviato al sindaco Virginia Raggi da parte di venticinque fra associazioni e comitati di quartiere per frenare il degrado del Centro storico capitolino e per criticare la bozza del nuovo regolamento sul commercio. In particolare, viene contestato il fatto che le nuove norme permetterebbero aperture di attività oggi inibite quali friggitorie, pizza al taglio, rosticcerie, kebab, paninoteche e gelaterie, che diventerebbero ...

Degrado Centro storico Ragusa - serve censimento : Il Presidente Pippo Occhipinti ed il direttivo di Progresso e Futuro intervengono sullo stato di Degrado ed evidenziano il bisogno di un censimento