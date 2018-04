Carrara Incidente dopo una festa al pub morti tre ragazzi e una ragazza

Incidente stradale a Marina di Carrara : morti 4 giovani | : Lo schianto è avvenuto intorno alle 3.45 della notte. Le vittime sono due italiani, un 21enne e una 19enne, e due inglesi di 35 e 29 anni. Ferita una quinta persona. Secondo le prime ricostruzioni, l'...

Incidente stradale a Marina di Carrara : morti 4 giovani : Incidente stradale a Marina di Carrara: morti 4 giovani Lo schianto è avvenuto intorno alle 3.45 della notte. Le vittime sono due italiani, un 21enne e una 19enne, e due inglesi di 35 e 29 anni. Ferita una quinta persona. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto si sarebbe ribaltata e poi sarebbe finita contro una ...

Quattro persone sono morte in un incidente d’auto a Marina di Carrara : Quattro persone sono morte in un incidente d’auto avvenuto stamattina alle 3.45 a Marina di Carrara. Una quinta persona è rimasta ferita in modo grave. Secondo le prime ricostruzioni, scrive SkyTG24, «sembra che l’auto, una Y10, si sia ribaltata all’altezza The post Quattro persone sono morte in un incidente d’auto a Marina di Carrara appeared first on Il Post.

