Campionato di calcio | a Ferrara la Roma passa 3-0 e manda in gol Patrick Schick​

Calcio femminile - Serie A 2018 : Brescia vincente a Vinovo - è aggancio alla Juventus! Campionato riaperto : Si riapre il discorso Scudetto nel Campionato di Serie A di Calcio femminile: il Brescia passa per 1-2 in casa della Juventus, vendica lo 0-4 subito all’andata, ed aggancia le bianconere in vetta alla classifica. Si ferma così a 17 la striscia di vittorie consecutive della formazione allenata da Rita Guarino, punita dalle reti di Daleszczyk al 4′ e di Sabatino in pieno recupero della prima frazione. Nella ripresa la rimonta juventina ...

Ecco le partite del prossimo turno del Campionato di calcio di Serie A : Queste le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, 13mo del girone di ritorno, in programma nel fine settimana. Sabato 14 aprile si giocheranno 4 anticipi: Cagliari-Udinese (h 15); Chievo-Torino (h 18); Genoa-Crotone (h 18) Atalanta-Inter (20.45). Domenica si giocheranno le altre partite: Fiorentina-Spal (h 12.30); Bologna-Verona (h 15); Milan-Napoli (h 15); Sassuolo-Benevento (h 15); Juventus-Sampdoria (h 18); Lazio-Roma ...

Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : Pescara choc - si ritira dal Campionato! La Came Dosson perde a Reggio Emilia e cede la vetta a Luparense e Acqua&Sapone : Una decisione sconvolgente cambia completamente gli scenari del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Il Pescara ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal campionato con una nota in cui ha spiegato i motivi di una scelta clamorosa, con annesso il sospetto di una vicenda di Calcioscommesse. “Dalla fine dello scorso campionato – scrive il club – la società ha dovuto subire squalifiche di atleti, dirigenti e del campo di ...

Calcio a 5 - il Pescara si ritira dal Campionato : La società abruzzese attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito ha comunicato con estremo rammarico i motivi dell'abbandono del torneo. L'articolo Calcio a 5, il Pescara si ritira dal campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Esclusiva CalcioWeb - la clamorosa indiscrezione da Coverciano : Allegri nuovo CT dell’Italia a fine Campionato : Sembra ormai una cosa certa, assodata: la Federazione italiana ha scelto Max Allegri come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La clamorosa indiscrezione che filtra da Coverciano ha messo in subbuglio la società della Juventus, la quale dovrà andare sin da subito alla ricerca del sostituto del mister toscano, in caso quest’ultimo accetti la difficile sfida. Sembrerebbe che Allegri ha vinto la concorrenza di Ancelotti, che ...

Chi è Savvidis - il presidente con la pistola che ha fatto sospendere il Campionato di calcio greco : Sembrava " Pistole e palloni ", il libro di Guy Chiappaventi. Invece era una partita di calcio: PAOK Salonicco-AEK Atene. Sospesa dopo che il presidente della squadra bianconera, Ivan Ignatyevich ...

Il governo greco ha sospeso il Campionato di calcio nazionale per i disordini avvenuti durante PAOK Salonicco-AEK Atene : Al termine di un incontro con il primo ministro Alexis Tsipras, il ministro dello Sport greco Giorgos Vasileiadisha ha comunicato la sospensione indeterminata del campionato di calcio nazionale per i disordini avvenuti nella partita giocata domenica sera tra PAOK Salonicco e AEK Atene. Nei The post Il governo greco ha sospeso il campionato di calcio nazionale per i disordini avvenuti durante PAOK Salonicco-AEK Atene appeared first on Il Post.

Calcio - Malagò : "Doveroso fermarsi". Possibile recupero della giornata di Campionato il 9 maggio : "Il nostro mondo è profondamente colpito da quanto successo. Le parole stanno a zero, la decisione di rinviare la giornata è quella giusta", "era doveroso": lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa in sala Giunta per commentare la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. "Non penso che nella vita valga il detto, 'The show must go ...

Six Dreams - la nuova docu-serie di Amazon sul Campionato di calcio spagnolo : Direttamente da Amazon Prime Video è in arrivo Six Dreams, la nuova docu-serie calcistica che racconta la vita di sei protagonisti del campionato spagnolo dentro e fuori dal campo durante la stagione – attualmente ancora in corso – 2017-2018. Si tratta di sei nomi molto noti tra gli appassionati di pallone e la serie ne mostrerà, in esclusiva, alcuni momenti inediti, dalle loro sfide quotidiane fino al significato di essere ...

Lega Serie A - Miccichè presidente/ Novità per le date del Campionato e il calciomercato : Lega Serie A, Malagò lancia Micciché: il 19 marzo sarà nominato nuovo presidente. Prossimo campionato al via il 19 agosto, il calciomercato terminerà 24 ore prima(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:50:00 GMT)

Serie A 2018-2019 : le date del Campionato e del calciomercato : Inizio stagione il 19 agosto, si gioca a Santo Stefano e il mercato chiude in anticipo: 18 agosto , estivo, e 18 gennaio , invernale,

Calciomercato - anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del Campionato : La sessione estiva del Calciomercato chiuderà il 18 agosto. Finestra più breve anche per mercato invernale. L'articolo Calciomercato, anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

