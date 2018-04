Cambiamenti in arrivo in Call of Duty WW2 | sotto i ferri la modalità dominio

optimaitalia

(Di sabato 21 aprile 2018) Continua spedita la marcia diofWW2, lo sparatutto targato Activision che ha riportato il brand nella Seconda Guerra Mondiale dopo anni alternati tra conflitti contemporanei e di stampo futuristico. Il compito dei ragazzi di Sledgehammer Games non si è ovviamente esaurito con l'del gioco sugli scaffali, e la dimostrazione arriva attraverso le numerose patch che, dal day one a oggi, hanno migliorato l'esperienza di gioco. Non dimentichiamo poi i due DLC resi disponibili negli ultimi mesi, rispettivamente The Resistance e The War Machine (quest'ultimo approdato sullo store digitale di PS4 lo scorso 10 aprile, con esclusiva temporale di trenta giorni sulla piattaforma Sony, ndr), che ampliano ulteriormente il divertimento offerto dal comparto multigiocatore.Il confronto con la propria community è stato sempre fondamentale per gli sviluppatori diofWW2, ...