Calcio : far west durante una partita tra ragazzini - Daspo per due papà : Quando il peggiore esempio arriva dai genitori: nel corso di una partita del torneo giovanissimi due papà hanno deciso di trasformare gli spalti in un ring ed hanno dato vita ad una rissa da far west. L’episodio di violenza si è verificato nel corso della partita tra Pro Cosenza e Marca valida per il campionato regionale. I genitori avevano raggiunto l’impianto calabrese per seguire dal vivo la performance dei figli, ma invece di seguire la ...

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite dell'Egitto - il calendario completo. Date - programma - orario d'inizio e tv : come seguire i Faraoni : Previste le dirette streaming sul sito di Mediaset. DIRETTA LIVE scritta su OASport con cronaca minuto per minuto, in tempo reale, per non perdersi nemmeno un istante delle partite dell'Egitto. , ...

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite dell’Egitto - il calendario completo. Date - programma - orario d’inizio e tv : come seguire i Faraoni : L’Egitto sarà una delle Nazioni protagoniste ai Mondiali 2018 di Calcio. I Faraoni tornano a giocare una rassegna iridata e proveranno a farsi largo all’interno di una competizione che si preannuncia quanto mai equilibrata, avvincente e appassionante. Salah e compagni sono stati inseriti nel gruppo A che comprende la Russia padrone di casa, il quotato Uruguay e l’Arabia Saudita: il gruppo è assolutamente alla portata degli ...

Sabatini : 'L'addio? Non potevo fare il mio Calcio. L'Inter aveva bisogno di un lavoro diverso - chiedo scusa ai tifosi' : L'ex dirigente dell'area sportiva di Suning ed ex-uomo mercato delL'Inter , Walter Sabatini , ha parlato ai microfoni di Sky Sport della fine dell'avventura professionale con la proprietà nerazzurra: 'Perchè ho lasciato? Perchè non pensavo, a certe condizioni, di poter essere utile a una squadra che merita un lavoro diverso ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - affari Juventus-Roma : in due possono cambiare maglia : Calciomercato, affari JUVENTUS ROMA – La Juventus è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la Roma dalla brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Entrambe adesso si preparano per la partita di ritorno dei quarti di Champions League, di fronte Real Madrid e Barcellona, imprese disperate dopo il risultato dell’andata. Nel frattempo le due dirigenze pensano ad affari in vista della prossima stagione, ...

"L'intesa Sky-Mediaset nasce da lontano. Ora la Lega Calcio farà il suo canale" : 'L'accordo Sky-Mediaset porta a maturazione i mutamenti della tv vissuti negli ultimi vent'anni e, allo stesso tempo, pone numerosi punti interrogativi a iniziare dal calcio', sostiene Carlo Alberto ...

Calcio - business in crescita : giro d’affari da 3 - 6 miliardi per le top 8 di Champions : I dati economici delle società pesano sui risultati sportivi nel 78% dei casi, con Siviglia e Roma come eccezioni. La sostenibilità economica non è più un miraggio. L'articolo Calcio, business in crescita: giro d’affari da 3,6 miliardi per le top 8 di Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Serie A - perché l'accordo tra Sky e Mediaset può far saltare il Calcio in televisione : lo scenario catastrofico : l'accordo tra Sky e Mediaset mette a rischio la Serie A in televisione. L'intesa non riguarda formalmente il calcio, ma come spiega Il Fatto Quotidiano , sul pallone può avere pesantissime conseguenze.

Calcio - Ray Wilkins è grave : in coma dopo un infarto : Calcio, Ray Wilkins è grave: in coma dopo un infarto Ray Wilkins sta lottando tra la vita e la morte. L’ex centrocampista del Milan si trova in coma al St George’s Hospital di Tooting, nel sud di Londra, dopo essere stato colpito da un infarto che l’avrebbe fatto cadere battendo la testa. La moglie Jackie […]

MILAN - LO COMPRA STEPHEN ROSS?/ Il patron dei Miami Dolphins che vuole far amare il Calcio agli americani : MILAN, lo COMPRA STEPHEN ROSS? Il magnate americano, patron dei Miami Dolphins, subentra a Yonghong Li. Spunta il nome di un nuovo acquirente per il club di via Aldo Rossi(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:10:00 GMT)

Calciomercato Juventus - possibili due affari con il Napoli Video : Arrivano sorprendenti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano Il Mattino, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Federico Bernardeschi, il quale sarebbe un vero e proprio pallino del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Anche il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, apprezzerebbe moltissimo le caratteristiche tecniche dell'ex esterno offensivo della ...

Calciomercato : fari puntati su Perin del Genoa - Napoli in pressing : Il Napoli lo cerca per sostituire Pepe Reina , destinato al Milan, , ma il Genoa vuole tenerlo e, attraverso il suo DG Giorgio Perinetti ha smentito le voci di trattative con gli azzurri. Sia come sia,...

Juventus - Nedved : 'Real Madrid - abbiamo possibilità. Dybala? Può fare la storia del Calcio' : ... ha commentato così a Nyon i sorteggi dei quarti di Champions League con il Real Madrid : 'Saranno due belle partite, sappiamo che incontriamo il Real che sta molto bene - dice a Premium Sport -. ...

Calciomercato Milan - scambio pazzesco con il PSG? Ecco perchè si può fare Video : Il #Milan ha acquistato Pepe Reina per la prossima stagione; il portiere spagnolo, attualmente in forza al Napoli, arrivera' a parametro zero ed ha gia' sostenuto le visite mediche. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese Tuttosport, dopo l'acquisto di Reina si sarebbe creata una vera e propria rottura tra Donnarumma e il Milan. La famiglia del portiere, infatti, avrebbe interrotto ogni rapporto con la societa' rossonera e con il ...