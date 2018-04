Calcio | FA Cup | United primo finalista

Calcio a 5 - UEFA Futsal Cup 2018 : la storia si ripete - Sporting CP e Inter ancora in finale! Sconfitti Gyor e Barcellona : La storia si ripete. Saranno ancora una volta Sporting CP e Inter a contendersi la conquista dell’UEFA Futsal Cup. La finale dell’edizione 2018 è esattamente la stessa di un anno fa, quando a trionfare furono gli spagnoli. Ma stavolta a Saragozza l’esito appare tutt’altro che scontato e la stanchezza accumulata dall’Inter per avere la meglio nella sua semifinale potrebbe giocare a vantaggio dei lusitani che, pur non ...

Calcio : Mondiale per club ogni 4 anni? Il nuovo format dovrebbe sostituire la Confederation Cup : Altre novità sul fronte Fifa relativamente agli eventi che gli appassionati di Calcio si apprestano a vivere. La Federazione Internazionale sta pensando, infatti, ad un format per sostituire l’attuale Confederation Cup (competizione riservata alle Nazionali) con il Mondiale per club che si disputi ogni quattro anni a partire dal 2021. Secondo un’indiscrezione vicina ai piani alti, il presidente Gianni Infantino avrebbe inviato una ...

Calcio : Brunelli - già staccati 33mila biglietti per finale Tim Cup : Milano, 10 apr. (AdnKronos) – Per la finale della Tim Cup che si disputerà a Roma tra Milan e Juventus all’Olimpico il prossimo 9 maggio, “abbiamo già staccato 33mila biglietti, un record. Sono sicuro che arriveremo al tutto esaurito”. Così Marco Brunelli, direttore generale della Lega di Serie A, in occasione della presentazione dela ‘viaggio’ della coppa da Milano a Roma. Ad oggi sono andate esaurite le ...

Calcio : Napoli nel recupero batte Chievo : 16.54 Il Napoli,con un finale entusiasmante, sorpassa il Chievo con le reti di Milik (89') e Diawara (93').In coda importanti successi del Verona e del Crotone. BENEVENTO-JUVENTUS (sabato) 2-4 ROMA-FIORENTINA (sabato) 0-2 SPAL-ATALANTA (sabato) 1-1 SAMPDORIA-GENOA (sabato) 0-0 TORINO-INTER 1-0 CROTONE-BOLOGNA 1-0 H.VERONA-CAGLIARI 1-0 ...

Pagelle/ Milan-Inter : FantaCalcio - i voti della partita (Recupero Serie A - primo tempo) : Pagelle Milan Inter: Fantacalcio, i voti con i migliori e i peggiori elementi in campo oggi a San Siro per il Derby della Madonnina, recupero della 27^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:34:00 GMT)

Serie A Sky Sport Diretta Recupero 27a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sa...

Riecco Cuper : 'Calciopoli - il 5 maggio - i problemi con Ronaldo - vi racconto la mia Inter' : Anzi, mai: San Siro esaurito è impressionante, unico al mondo'. Spesso si ricordano le finali, ben sette, che lei ha perso con vari club: purtroppo anche a Milano i k.o. non sono certo mancati. 'Si ...

Calcio : recuperi - Foggia-Empoli 0-3 : ANSA, - FOGGIA, 2 APR - Nel recupero di Pasquetta della 29giornata di campionato, l'Empoli travolge il Foggia in modo anche più netto di quanto dica il 3 a 0 finale. Un Empoli a tratti straripante che ...

Recuperi del Calcio dilettanti Oggi Mariano e Guanzatese : Si chiude Oggi pomeriggio la lunga serie di Recuperi pre pasquali per molte formazioni comasche. Su tutti, da seguire l'impegno del Mariano, che alle 15 ospita la CasateseRogoredo nel girone B di ...

Mondiali Calcio 2018 - le favorite. Spagna e Brasile impressionano - Germania subito dietro. Preoccupa l’Argentina : I Mondiali 2018 di calcio sono sicuramente uno degli eventi sportivi più attesi di tutto l’anno. La Russia è pronta per ospitare le 32 migliori Nazionali del Pianeta che si daranno battaglia dal 14 giugno al 15 luglio: un mese di grandi partite ed emozioni per scoprire chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo più ambito. L’Italia non sarà della partita: lo sciagurato spareggio con la Svezia ha estromesso gli azzurri dai giochi ...

Panini : esce la nuova raccolta dedicata ai mondiali di Calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL” : esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”. Un’edizione articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn XL 2017-2018”. Questa nuova raccolta è anche un appassionante gioco che si ispira ...

PAGELLE / Juventus Atalanta (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A recupero 26^ giornata) : PAGELLE Juventus Atalanta, i voti della partita per il Fantacalcio: nel recupero della 26^ giornata i bianconeri vincono 2-0 in casa con Higuain e Matuidi e volano a +4 sul Napoli(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:21:00 GMT)

Pagelle/ Juventus Atalanta : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A recupero 26^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Atalanta, i voti della partita per il Fantacalcio: i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo all'Allianz Stadium nel recupero della 26^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Calcio : Junior Tim Cup fa tappa a Verona : ROMA, 8 MAR - I ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di Calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme a Mehdi Léris del ...