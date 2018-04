Calciatori e supercar | quando solo la chiave costa 172mila euro

vanityfair

(Di sabato 21 aprile 2018) Fino a poco tempo fa, iappassionati di automobili si davano battaglia a colpi di, acquistando ogni mese gli ultimi modelli lanciati sul mercato. Oggi c’è chi ha addirittura alzato l’asticella, allargando la sfida alle chiavi delle vetture, l’ultima bizzarra frontiera del lusso: ad inaugurare le spese folli è l’attaccante inglese Daniel Sturridge, ex Liverpool in prestito al West Bromwich, che si è infilato in tasca un radiocomando da 150mila sterline, pari a circa. LEGGI ANCHEe auto: la classifica dellepiù costose In realtà lo ha infilato al polso. La nuovadella sua Roll Royce, infatti, è un braccialetto che sblocca il sistema di sicurezza dell’automobile grazie ad un semplice collegamento wireless. Niente di assurdo, se non fosse che l’oggetto è stato forgiato da un meteorite vecchio 4,9 miliardi di anni. «Indossando questo ...