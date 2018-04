meteoweb.eu

: RT @LNDC_NAZIONALE: Roma – Cagnolina buttata giù dal settimo piano. @PieraRosati 'Società sempre più violenta a causa di mancanza di #empat… - vale_dott : RT @LNDC_NAZIONALE: Roma – Cagnolina buttata giù dal settimo piano. @PieraRosati 'Società sempre più violenta a causa di mancanza di #empat… - marrkino : RT @LNDC_NAZIONALE: Roma – Cagnolina buttata giù dal settimo piano. @PieraRosati 'Società sempre più violenta a causa di mancanza di #empat… - valenti74230134 : RT @LNDC_NAZIONALE: Roma – Cagnolina buttata giù dal settimo piano. @PieraRosati 'Società sempre più violenta a causa di mancanza di #empat… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Quella che forse era nata come una lite in ambito familiare è sfociata in tragedia con l’uccisione di una Jack Russell. Un uomo di 44 anni ha infatti preso ladel figlio 15enne e l’hadaldel palazzo. Vana è stata la corsa del ragazzo giù per soccorrerla, perché ovviamente l’ha trovata già morta per il volo di oltre venti metri. Sul posto è intervenuta la polizia chiamata dai vicini di casa e l’uomo ha fatto anche resistenza all’arresto, picchiando gli agenti ed esclamando la classica frase “è solo un cane”. Chiaramente, LNDC sporge denuncia per uccisione di animale ai sensi dell’art. 544-bis del codice penale, che prevede la reclusione da quattro mesi a due anni per chiunque cagiona la morte di un animale per crudeltà e senza necessità, ma si interroga anche sulla possibilità di chiedere un intervento dei servizi sociali a sostegno del ragazzo per ...