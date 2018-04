Bus a fuoco in A 10 | circolazione torna alla normalità solo in tarda serata

A fuoco Bus di studenti - il prof : «Siamo scappati nella galleria invasa dal fumo» : Gli studenti e i loro accompagnatori sono stati portati in una palestra a Spotorno in attesa della decisione se proseguire il viaggio con un altro pullman o tornare a casa

AutoBus a fuoco nel Foggiano : Situazioni di questo tipo non sono nuove alla cronaca e, in passato, altri episodi del genere hanno interessato la nostra cittadina. Diverse segnalazioni, infatti, sono state indirizzare all'Azienda ...

A10 - Bus con 30 studenti prende fuoco. Tutti salvi. Riaperta la corsia per Genova : Il fatto è accaduto poco dopo le nove, in direzione Francia, nella galleria Fornaci. I ragazzi fanno parte di una comitiva partita dalle Marche. A10 chiusa anche in direzione Genova per il denso fumo

A10 - Bus con 30 studenti prende fuoco. Tutti salvi. A10 riaperta verso Genova : Il fatto è accaduto poco dopo le nove, in direzione Francia, nella galleria Fornaci. I ragazzi fanno parte di una comitiva partita dalle Marche. A10 chiusa anche in direzione Genova per il denso fumo

A10 - Bus con 30 studenti prende fuoco : Il fatto è accaduto poco dopo le nove, in direzione Francia, nella galleria Fornaci. I ragazzi fanno parte di una comitiva partita dalle Marche. A10 chiusa anche in direzione Genova per il denso fumo

Roma - a fuoco un Bus a Portonaccio : 'Nessun passeggero coinvolto' : Roma, 13 apr. , askanews, A Roma un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un autobus 'jumbo' del trasporto pubblico in servizio sulla linea 409, lungo via di Portonaccio all'altezza del ...

Roma - Bus a fuoco in via Portonaccio : nessun ferito : E' il settimo dall'inizio dell'anno. A bordo della vettura c'era solo l'autista. Atac apre inchiesta interna

Bus a fuoco all'alba : l'autista interviene con l'estintore : Un altro bus Atac in fiamme a Roma . 'Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un mezzo in servizio sulla linea 466, lungo via di Portonaccio. l'autista - spiega l'azienda dei trasporti ...

Far west sul lungomare di Napoli : 'Ha urlato contro gli aBusivi - poi è tornato e ha fatto fuoco' : 'Ma stai registrando di nascosto? Fammi vedere il telefono, guarda che sennò non ti dico niente'. Il lungomare liberato adesso è il lungomare della paura. Operai al lavoro per rimettere in sesto i ...

Londra Stansted - il Bus navetta prende fuoco davanti al terminal. Paura all’aeroporto delle low-cost : Un bus navetta ha preso fuoco all’esterno del terminal dell’aeroporto londinese di Stansted, dove atterranno ogni giorno migliaia di passeggeri in viaggio con le compagnie low-cost. Inevitabili i disagi per i viaggiatori L'articolo Londra Stansted, il bus navetta prende fuoco davanti al terminal. Paura all’aeroporto delle low-cost proviene da Il Fatto Quotidiano.

Domat/Ems - GR - : miniBus prende fuoco sull'A13 e intensifica code : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

“Era pieno di studenti…”. Bus in fiamme in Italia. Un botto improvviso - fuoco e fiamme ovunque. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco : Un rientro a casa da incubo per i passeggeri di un pullman di linea. fiamme e tanto fumo hanno sconvolto i passeggeri. Poteva essere una vera e propria tragedia quella capitata nel primo pomeriggio del 6 marzo a Pratola Serra, piccolo comune della provincia di Avellino. Intorno all’ora di pranzo, un autobus dell’Air ha preso improvvisamente fuoco ed è stato investito quasi completamente dalle fiamme. L’episodio è avvenuto ...

Roma : Vigili del fuoco spengono incendio su autoBus Atac. Nessun passeggero ferito : Roma – Vigili del fuoco estinguono fiamme su autobus Atac Roma – Poco dopo le 13 odierne, in via Macchia Palocco 130, un autobus Atac... L'articolo Roma: Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito su Roma Daily News.

ABusi in famiglia a un ragazzino 14enne gay : "Schiaffi e pugni - gambe a fuoco con la benzina" : Terribile caso di violenze e Abusi in famiglia nel napoletano. Un ragazzo di 14 anni della provincia di Napoli ha denunciato a Gay Help Line (al numero 800.713.713) di aver subito terribili violenze...