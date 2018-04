Bullismo | ecco la stangata del Consiglio di Istituto contro gli  studenti di Lucca

Musica - ecco 'Barracuda' - il nuovo dei BoomdaBash : inno alla lotta contro il Bullismo : E' uscito su Spotify e su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica 'Barracuda' , l'atteso nuovo singolo dei BoomdaBash in feat con Fabri Fibra e Jake la Furia. Barracuda è il ...

Una mamma pubblica la foto del figlio 12enne nella bara : "Ecco fino a dove può spingersi il Bullismo" : Ha pubblicato una foto del figlio dodicenne disteso nella bara per dimostrare quali tragiche conseguenze può avere il bullismo. È questo il gesto "forte" che una mamma del Mississippi, Cheryl Hudson, ha compiuto per onorare il figlio Andrew Michael Leach, suicidatosi a causa delle continue prese in giro dei compagni sul suo orientamento sessuale. L'immagine ha contribuito a rendere la storia del piccolo popolare sui social network, ...