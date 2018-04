Bullismo a scuola - 17enne perseguitato dai compagni : usavano la sua maglietta per lìpulire la lavagna : Dalle immagini sembrerebbe quasi un gioco ma così non è stato per questo studente in arrivo da uno dei comuni dell'hinterland leccese, che per mesi è tornato a casa con...

Lucca - Bullismo a scuola : sei studenti indagati e perquisiti : 16.38 - Bocciatura già decisa per tre degli studenti indagati per le minacce al professore dell’Istituto tecnico di Lucca: episodi di bullismo, di violenza verbale, testimoniati da un video ripreso dai compagni di classe e poi diffuso in rete. Il Consiglio d'istituto di oggi ha confermato anche la sospensione fino al 19 maggio per altri due studenti coinvolti. I ragazzi sono indagati per concorso in violenza privata, minacce e tentato furto del ...

Atti di Bullismo su compagno di scuola - ordine di permanenza in casa per 2 ragazzi : Chieti - ordine di permanenza in casa per i due studenti minorenni responsabili di avere aggredito, minacciato e insultato a scuola, l'8 novembre 2017, un ragazzo di 14 anni: lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila disponendo l'ordinanza per i responsabili degli Atti di bullismo avvenuti in un istituto superiore della provincia di Chieti nei confronti di un ragazzo dell'area frentana che frequenta la prima ...

Allarme Bullismo a scuola : minacciati i professori. La Fedeli : 'Pronti a bocciare gli studenti' : L'ultimo episodio in un Istituto Tecnico alle porte di Velletri. 'Te faccio scioglie nell'acido. Te mando all'ospedale professorè' ha detto uno studente riprendendo tutto col telefonino per poi ...

L'OSSERVAZIONE DAL BASSO ……..DI DIRETTORE. Per una scuola capace di istruire educando : riflessioni a margine dei casi di Bullismo nella ... : Ogni giorno la cronaca ci mette di fronte a casi di aggressioni di studenti e genitori nei confronti dei professori. E' in atto un vero e proprio cortocircuito tra scuola e famiglia, che ci conferma come il nostro ...

"Prof - ti sciolgo nell'acido" : nuovo video su un episodio di Bullismo a scuola : "Te faccio scioglie in mezzo all'acido". Queste le minacce di uno studente 16enne all'indirizzo di una professoressa. E tutto è stato ripreso da uno smarphone. Questa volta è successo in un Istituto Tecnico di...

