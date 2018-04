Brigitte Lin Ching Hsia regina del Feff 2018

A sorpresa svelato nuovo eroe di Overwatch - è Brigitte Lindholm : video - Ultra - abilità e storia : Blizzard ha svelato a sorpresa, senza nessun annuncio in pompa magna come per Moira, il nuovo eroe di Overwatch: come dicevano anche le indiscrezioni è Brigitte Lindholm, la figlia più giovane di Torbjörn, ingegnere specializzata in armature e una coraggiosa scudiera che combatte al fronte per proteggere i suoi alleati. Di seguito la rivelazione in video. Il bello è che Brigitte è già disponibile per il test fin da ora sul PTR di Overwatch: è il ...