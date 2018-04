Brescia | 25enne pakistana uccisa da padre e fratello | voleva sposare un italiano

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 aprile 2018) Sgozzata dale dalperché si era innamorata di un ragazzoe aveva intenzione di sposarlo. Sana Cheema, 25 anni,, viveva da quando era piccola a, dove aveva studiato e si stava costruendo una vita. È stata assassinata dai suoi familiari nel Gujarat, la sua regione d’origine dove era tornata un paio di mesi fa, come riporta il Giornale disono stati subito arrestati dalle autorità giudiziarie e ora sono in carcere. I due uomini vivevano nella città lombarda con la ragazza e si erano spostati qualche mese fa in Germania in cerca di migliori opportunità. Sana invece era rimasta adove, una volta terminati gli studi, aveva trovato un primo lavoro in provincia. Da anni frequentava un ragazzocol quale aveva intenzione di sposarsi, nonostante il divieto della famiglia. Sarebbe stata proprio questa la ...