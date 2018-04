“Brava!” Ed è boom di like per Giulia De Lellis Dopo la rottura con Andrea Damante | il

caffeinamagazine

: @Lidia_Undiemi Il lavoro in Italia è un disastro! Le aziende sono pretenziose vorrebbero la gente già brava e non p… - euricona : @Lidia_Undiemi Il lavoro in Italia è un disastro! Le aziende sono pretenziose vorrebbero la gente già brava e non p… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Non ci si rassegna alla fine della storia d’amore traDe. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in due diverse edizioni, non stanno più insieme, ma siccome non sono entrati nei dettagli sulle motivazioni che li hanno spinti a mettere la parola fine sulla loro relazione, allora dal giorno dell’annuncio piovono voci. Prima lei, che ha fatto l’annuncio a mezzo Instagram, poi lui, che ha confermato il crack sempre sui social: non c’è dubbio che si siano lasciati. Eppure, nonostante l’insistenza dei follower, continuano a glissare sulle ragioni dell’addio. La De, nella sua Storia di Instagram si limita a dire che “i panni sporchi vanno lavati in casa”;parla genericamente di “cose che non funzionavano da un po’”, ma i fan della ...