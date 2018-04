Bologna | Casini al circolo Pd cita Mao | “La strada è a zig zag ma il futuro è luminoso

Elezioni 2018 - Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - Boschi eletta - sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena : Paolo Gentiloni verso la vittoria nel collegio uninominale di Roma 1 alla Camera. Il premier si attesta al 41,94% contro il 30,93 di Luciano Ciocchetti, mentre Angiolino Cirulli (M5S) è al...

Elezioni 2018 - Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena : Il ministro dell'Economia si attesta al 35,27% contro il 33,81% di Claudio Borghi, candidato del centrodestra, e il 22% di Leonardo Franci , M5S, , 205 sezioni scrutinate su 293, .

Elezioni 2018 - Gentiloni in netto vantaggio nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - sconfitto D'Alema : Paolo Gentiloni largamente in vantaggio nel collegio uninominale di Roma 1 alla Camera. Il premier, con circa metà sezioni scrutinate, si attesta al 41,9% contro il 31,11 di Luciano Ciocchetti, mentre ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Dati parziali, parzialissimi. Un pugno di sezioni scrutinate in alcuni casi, ma nei collegi uninominali ‘caldi’ ci sono percentuali che non fanno dubitare sicuri successi. Tra i big spicca l’exploit di Luigi Di Maio ad Acerra: 63,8% in 10 sezioni scrutinate su 251. Ottima perfomance anche per Roberto Fico a Napoli Fuorigrotta con 58,9 in 32 su 205 sezioni. Per quanto riguarda il Pd,a Firenze ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna (2) : (AdnKronos) – Non ce l’ha fatta Massimo D’Alema fermo nel collegio senatoriale di Nardò nel Salento al 3,9 (251 su 564 sezioni), quarto in classifica. In testa la grillina Barbara Lezzi con 39,6%, seguita da Luciano Cariddi del centrodestra al 35, 4 e Maria Teresa Bellanova del Pd al 17%. Non ancora iniziati gli scrutini sull’uninominale in diverse città e tra queste Roma dove corre il premier Paolo Gentiloni. L'articolo ...

Renzi a Bologna a pranzo alla casa del popolo : «Casini 'comunista' di fronte ai due estremismi» : «Io la sfida la faccio con Cinquestelle e la Lega - dice Casini - Non esiste la sfida con Errani, esiste la sfida con Cinquestelle e la Lega perché credo che ci siano i nuovi barbari da fermare e ...

Casini con Renzi alla Casa del Popolo a Bologna. Senza imbarazzi : “Pienamente coerente - qui mi vogliono bene” : A pranzo con Matteo Renzi alla Casa del Popolo Corazza di Bologna, fortino della sinistra storica, Pier Ferdinando Casini la butta sulla “bolognesità”: “Qui ci sono sempre entrato, sono bolognese, il mio sangue è rossoblu, non cambia niente, per me è la continuità. Tifiamo tutti per il Bologna e non c’è problema”. Così l’ex leader Udc, oggi in corsa nel collegio di Bologna con il centrosinistra, prima di mettere la sciarpa coi colori della sua ...

Il compagno Casini : 'Io nella casa del Popolo a Bologna? È casa mia' : Ci manca solo che lo chiamino "compagno" e la trasformazione di Pierferdinando Casini sarà ultimata. Dopo la decisione del Pd di candidarlo per il collegio uninominale al Senato nella rossa Bologna - ...

Pierferdinando Casini alla casa del Popolo a Bologna : "È casa mia" : Ci manca solo che lo chiamino "compagno" e la trasformazione di Pierferdinando Casini sarà ultimata. Dopo la decisione del Pd di candidarlo per il collegio uninominale al Senato nella rossa Bologna - che ha fatto storcere il naso a molti -, Casini è partito con la campagna elettorale. E non sono passati inosservati alcuni episodi che cozzano con il passato democristiano dell'ex presidente della Camera.Prima la foto di un comizio in ...