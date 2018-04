Biotestamento | Associazione Coscioni in piazza per la piena applicazione del fine vita

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 aprile 2018) Una mobilitazione nazionale per la campagna a favore dell’eutanasia e per ladel testamento biologico. Sabato 21 aprile l’Lucasarà in 120 piazze italiane per una doppia raccolta firme. La prima chiede una immediata calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia. La seconda invece riguarda le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), una battaglia già vinta sulla carta ma non ancora nella pratica. Ilè infatti diventato legge, ma rimane secondo i promotori una norma ancora sconosciuta e non rispettata nel suo massimo potenziale. Per questo l’chiede di poter consentire ai cittadini di inserire le volontà sulnel fascicolo sanitario elettronico. E chiede alle regioni di regolamentare con un proprio atto la ...