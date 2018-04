Biondo canta Drake con autotune e risponde polemico ad Ermal Meta | “Perché Ghali lo

Assegnazioni 2° serale di Amici di Maria De Filippi - 14 aprile : i brani per i cantanti - da Einar a Biondo : Sono state svelate le Assegnazioni per il secondo serale di Amici di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 sabato 14 aprile. Per il secondo appuntamento con la fase serale di Amici di Maria De Filippi, quali brani dovranno preparare i sette cantanti in gara nella squadra bianca e nella squadra blu? A sorpresa ci sarà una prova comparata che vedrà Emma e Carmen l'una contro l'altra sulle note di un brano scelto dalla commissione del ...

Amici 2018 - Heather Parisi ’scatena’ anche la figlia contro Biondo : «Perché hai detto che mi piaceva? Lui non sa cantare» – Video : Heather Parisi Heather Parisi ha dichiarato di non aver mai ricevuto un trattamento simile a quello che i professori di Amici 2018 riservano agli allievi in gara al Serale. Verrebbe da chiederle, ora, se ha mai incontrato nella sua carriera una ‘commissaria’ che insieme alla figlia ridesse di lei. Già, perché alla cantante e ballerina di Cicale l’amico amatissimo (dal pubblico) Biondo proprio non va giù. E se in puntata ha ...

Testo canzone La mia ex chiama di Biondo - l’inedito del cantante su Canale 5 (video) : La mia ex chiama di Biondo è uno degli inediti presentati nella nuova edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Biondo si esibisce dal vivo con la sua nuova canzone nel corso degli speciali in diretta il sabato pomeriggio su Canale 5 e divide i docenti di canto. Se, infatti, per Rudy Zerbi, Biondo dovrebbe assolutamente accedere al serale di Amici di Maria De Filippi, per Carlo Di Francesco e per Paola Turci il "no" a Biondo alla ...

Zic canta Tiziano Ferro ad Amici di Maria De Filippi : video Alla mia età contro Biondo e La mia ex chiama : Zic canta Tiziano Ferro ad Amici di Maria De Filippi nella puntata in onda in diretta su Canale 5 sabato 10 marzo. Nel corso della nuova sfida a squadre, tra il Ferro contro il Fuoco, a Zic è toccata una prova davvero difficile, sulle note del singolo Alla mia età di Tiziano Ferro per volontà del docente di canto Carlo Di Francesco che non è ancora pienamente soddisfatto della performance dell'allievo. Zic canta Tiziano Ferro ad Amici di ...

Cantanti al serale di Amici 2018 : cosa cerca Rudy Zerbi e perché vuole Biondo : Tra i Cantanti al serale di Amici 2018, Rudy Zerbi inserisce sicuramente Biondo, il suo preferito. perché al primo posto della sua lista c'è proprio il cantante, spesso definito "poco intonato" dalla commissione di canto di Amici di Maria De Filippi? Rudy Zerbi incontra Matteo e gli spiega che nei Cantanti di Amici 2018 cerca contemporaneità, cerca un cantante del 2018 che avrebbe uno spazio reale nel panorama musicale odierno. "Per me è ...