Berlusconi stronca il M5s Potrebbero soltanto pulire i cessi a Mediaset

ilgiornale

: Infarto stronca dipendente de La Molisana: azienda in lutto. Annullata la visita di Berlusconi… - Primonumero : Infarto stronca dipendente de La Molisana: azienda in lutto. Annullata la visita di Berlusconi… - RiscattoNaz : Governo, Berlusconi “corteggia” gli sconfitti del Pd. Ma Salvini lo stronca: “Noi mai con i dem”: - Alien1it : #Mughini a #ungiornodapecira si lancia in una filippica 'etica' in difesa del pregiudicato #berlusconi ricevuto al… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Nostro inviato a Larino (Cb)La temperatura è rovente, le scorie della seconda tornata di consultazioni non ancora smaltite. E allora una mossa decisa la fa Silvioche il giorno dopo il nuovo fallimento della trattativa tra Lega e Cinquestelle per la formazione del governo, torna a tuffarsi nella campagna elettorale per le regionali del Molise a sostegno di Donato Toma. Per la seconda volta nel giro di una settimana il Cavaliere torna in una terra di cui dice di essersi innamorato e che, a suo dire, "non ha nulla da invidiare alle località blasonate della Svizzera e dell'Austria". E lancia, prima a Larino poi a Casacalenda, una doppia stoccata ai grillini, chiudendo definitivamente la porta a una collaborazione con i pentastellati."Nelle mie aziende li prenderei per fare i fattorini o per. Di Maio ha una buona parlantina, gli va riconosciuto, ma non possiamo ...